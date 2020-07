Prísnejší interrupčný zákon nebude, Záborská si vybrala priechodnejšiu cestu

Zmena interrupčného zákona nemá zmysel

Hrubé porušenie koaličnej dohody

Záborská porušenie dohody odmieta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 - Poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO) hovorí, že nechystá nový prísnejší zákon o interrupciách ako ten, ktorý poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania. Poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO) nevie, či a v akej forme sa v budúcnosti objaví zákonná úprava interrupcií. Poslanec Jozef Lukáč (Sme rodina) uviedol, že sprísňovanie interrupcií v budúcnosti je hypotetickou otázkou.Záborská spolu so skupinou poslancov hnutia Obyčajní ľudia na nezávislé osobnosti (OĽaNO) predložila do parlamentu návrh, ktorý obsahuje sociálne a ekonomické opatrenia v snahe predísť umelému prerušeniu tehotenstva. Parlament ho v utorok 14. júla schválil v prvom čítaní. Poslanci o ňom definitívne rozhodnú na septembrovej schôdzi parlamentu.„Nie, v žiadnom prípade. Žiadne obmedzovanie potratov nechystáme,“ reagovala Záborská pre agentúru SITA na otázku, či pripravuje ďalší návrh na sprísnenie interrupcii. Podľa poslankyne na zásadnú zmenu interrupčného zákona z roku 1986 nie je v parlamente vôľa. „V tejto chvíli to ani nemá veľký zmysel. Treba ísť cestou, ktorá je priechodná. Verím, že prorodinnou a prosociálnou politkou pozitívne ovplyvníme matky, ktoré zvažujú interrupcie z ekonomických a sociálnych dôvodov,“ poznamenala.Poslankyňa Andrejuvová uviedla, že pomoc ženám má na stole každá vláda. „To nie je vec, ktorá sa zajtra skončí,“ povedala agentúre SITA s tým, že návrh, ktorý predložili poslanci OĽaNO je v súlade s programovým vyhlásením vlády.Záborská spoločne s Andrejuvovou, ďalšími 15 zákonodarcami OĽaNO a poslancom Sme rodina Lukáčom podporila aj dve prísnejšie novely zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré predložili poslanci strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Parlament obidve novely neschválil. Za ich prijatie bolo celkovo v prvom prípade 38 a v druhom prípade 36 poslancov.„Za zákony kotlebovcov hlasovali možno všetci poslanci, pre ktorých je ochrana života zásadnou témou. Dostali sme sa na 38 alebo 36 hlasov. Som rada, že návrhy podali, pretože aj niektoré pro life organizácie, ktoré sú za radikálne zmeny, podľa počtov hlasovania videli, že to nie je cesta,“ doplnila Záborská.Predsedníčka koaličného klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová hlasovanie vládnych poslancov OĽaNO a Sme rodina s kotlebovcami označila za hrubé porušenie koaličnej dohody, ktorú sami podpísali. Zemanová chce, aby k tomu koaličná rada zaujala zásadné stanovisko.V koaličnej dohode sa píše, že v prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života, predkladaných koaličným poslancom alebo poslancami, sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no budú vopred predložené na prerokovanie koaličnej rade.V koaličnej dohode sa tiež hovorí, že žiadna koaličná strana, resp. koaličné strany, nemôžu presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany spoločným postupom so stranami opozície. „Takýto návrh bude považovaný za hrubé porušenie tejto dohody,“ uvádza zmluva OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.Záborská si nemyslí, že podporou návrhov opozície porušila koaličnú dohodu. „Som presvedčená, že sloboda svedomia garantovaná v ústave stojí nad koaličnou zmluvou,“ povedala s tým, že ochrane života sa prikladá výnimočné postavenie.Podobný postoj má aj Andrejuvová. Myslí si, že hlasovala v súlade so svojim vedomím a svedomím. Lukáč poznamenal, že hlasovanie bolo o etickej otázke a koaličnú zmluvu neporušil.„Oba tie návrhy boli veľmi podobné tým, ktoré som predkladal s Milanom Krajniakom a Richardom Vašečkom v minulom volebnom období,“ doplnil Lukáč.