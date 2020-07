Ministerstvo vnútra má jasnú predstavu, ako by sa mal uskutočniť výber nového šéfa polície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 (Webnoviny.sk) - Otázka, kto nahradí vo funkcii prezidenta Policajného zboru SR Milana Lučanského , je stále otvorená. Pre médiá to dnes povedal minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ). Podľa neho však má rezort „veľmi jasnú predstavu“ o tom, ako by sa mal výber uskutočniť. „Policajný zbor určite nezostane bez vedenia,“ zdôraznil minister.Šéf rezortu vnútra zároveň uviedol, že na ministerstve v súčasnosti „veľmi aktívne“ pracuje skupina, ktorá sa zaoberá víziou fungovania polície do roku 2024 a tiež problematikou obsadenia funkcie šéfa polície. Dodal, že v skupine sú zastúpené všetky zložky polície vrátane odborov.Lučanský koncom júna oznámil, že k 31. augustu končí službu v Policajnom zbore SR