Piatok 20.2.2026
20. februára 2026
Finančná správa nakúpi nové laboratórne prístroje za 829-tisíc eur, financované budú z európskych zdrojov
Finančné riaditeľstvo SR uzavrelo verejné obstarávanie na dodávku špecializovaných laboratórnych prístrojov pre ...
20.2.2026 (SITA.sk) - Finančné riaditeľstvo SR uzavrelo verejné obstarávanie na dodávku špecializovaných laboratórnych prístrojov pre colné laboratórium v celkovej hodnote 829-tisíc eur. Zákazku rozdelili na štyri časti a financovanie pôjde z prostriedkov Európskej únie v rámci Fondu pre integrované riadenie hraníc, konkrétne z nástroja na podporu vybavenia na colné kontroly.
Predpokladanú hodnotu celej zákazky stanovili na 827 636 eur bez DPH. Súťaž sa uskutočnila formou verejnej súťaže, pričom jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Obstarávanie bolo elektronické prostredníctvom štátnej platformy a postupovalo sa takzvaným superreverzom, teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti nasledovalo až po zoradení ponúk podľa ceny.
Najväčšou položkou bol nákup kombinácie kvapalinového a plynového chromatografu s hmotnostným detektorom, kde úspešná ponuka dosiahla 371 500 eur. Zákazku získala spoločnosť Hermes LabSystems. O túto časť sa uchádzali dvaja záujemcovia.
FTIR mikroskop s imaging detektorom dodá česká spoločnosť Optik Instruments za 279 300 eur. V tomto prípade prišla iba jedna ponuka, pričom uchádzač bol registrovaný v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
Energodisperzný röntgenfluorescenčný spektrometer dodá firma SPECTRO APS z Martina za 140-tisíc eur. V tejto časti boli dve ponuky, z ktorých jednu vyhodnotili ako neprípustnú. Automatický destilačný prístroj na skúšku ropných produktov zabezpečí spoločnosť ROFA Slovensko za 38 200 eur, pričom v tejto časti bola len jediná ponuka.
Z výsledkov vyplýva, že vo všetkých štyroch častiach uspeli mikropodniky alebo stredný podnik a zákazky sa pridelili bez využitia subdodávateľov. Celková vysúťažená cena mierne presiahla pôvodne predpokladanú hodnotu, rozdiel však predstavuje len približne 1 400 eur, čo naznačuje, že cenové ponuky sa pohybovali veľmi blízko odhadovanej úrovne.
Zmluvy podpísali na prelome januára a februára. Projekt je súčasťou širšej obnovy prístrojového vybavenia colného laboratória s cieľom zabezpečiť kontinuitu odborných činností pri kontrole tovarov na hraniciach. Keďže ide o obstarávanie financované z európskych zdrojov, zákazka podliehala aj pravidlám Dohody o vládnom obstarávaní.
