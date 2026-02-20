Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 20.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lívia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

20. februára 2026

Finančná správa nakúpi nové laboratórne prístroje za 829-tisíc eur, financované budú z európskych zdrojov


Tagy: Verejné obstarávanie

Finančné riaditeľstvo SR uzavrelo verejné obstarávanie na dodávku špecializovaných laboratórnych prístrojov pre ...



Zdieľať
img_1652_copy 676x451 20.2.2026 (SITA.sk) - Finančné riaditeľstvo SR uzavrelo verejné obstarávanie na dodávku špecializovaných laboratórnych prístrojov pre colné laboratórium v celkovej hodnote 829-tisíc eur. Zákazku rozdelili na štyri časti a financovanie pôjde z prostriedkov Európskej únie v rámci Fondu pre integrované riadenie hraníc, konkrétne z nástroja na podporu vybavenia na colné kontroly.


Predpokladanú hodnotu celej zákazky stanovili na 827 636 eur bez DPH. Súťaž sa uskutočnila formou verejnej súťaže, pričom jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Obstarávanie bolo elektronické prostredníctvom štátnej platformy a postupovalo sa takzvaným superreverzom, teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti nasledovalo až po zoradení ponúk podľa ceny.

Laboratórne prístroje


Najväčšou položkou bol nákup kombinácie kvapalinového a plynového chromatografu s hmotnostným detektorom, kde úspešná ponuka dosiahla 371 500 eur. Zákazku získala spoločnosť Hermes LabSystems. O túto časť sa uchádzali dvaja záujemcovia.

FTIR mikroskop s imaging detektorom dodá česká spoločnosť Optik Instruments za 279 300 eur. V tomto prípade prišla iba jedna ponuka, pričom uchádzač bol registrovaný v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

Energodisperzný röntgenfluorescenčný spektrometer dodá firma SPECTRO APS z Martina za 140-tisíc eur. V tejto časti boli dve ponuky, z ktorých jednu vyhodnotili ako neprípustnú. Automatický destilačný prístroj na skúšku ropných produktov zabezpečí spoločnosť ROFA Slovensko za 38 200 eur, pričom v tejto časti bola len jediná ponuka.

Uspeli mikropodniky


Z výsledkov vyplýva, že vo všetkých štyroch častiach uspeli mikropodniky alebo stredný podnik a zákazky sa pridelili bez využitia subdodávateľov. Celková vysúťažená cena mierne presiahla pôvodne predpokladanú hodnotu, rozdiel však predstavuje len približne 1 400 eur, čo naznačuje, že cenové ponuky sa pohybovali veľmi blízko odhadovanej úrovne.

Zmluvy podpísali na prelome januára a februára. Projekt je súčasťou širšej obnovy prístrojového vybavenia colného laboratória s cieľom zabezpečiť kontinuitu odborných činností pri kontrole tovarov na hraniciach. Keďže ide o obstarávanie financované z európskych zdrojov, zákazka podliehala aj pravidlám Dohody o vládnom obstarávaní.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa nakúpi nové laboratórne prístroje za 829-tisíc eur, financované budú z európskych zdrojov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Verejné obstarávanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pozitívny signál pre Slovensko, silnejšie Nemecko môže potiahnuť náš export
<< predchádzajúci článok
Šubová poukázala na absurditu dokumentu, na základe ktorého jej polícia prehľadala byt

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 