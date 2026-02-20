|
Piatok 20.2.2026
20. februára 2026
Pozitívny signál pre Slovensko, silnejšie Nemecko môže potiahnuť náš export
Ekonomika eurozóny si podľa najnovších dát udržiava mierne rastové tempo a február priniesol ďalšie potvrdenie pozitívneho trendu. Vyplýva to z rýchlej informácie o vývoji ...
20.2.2026 (SITA.sk) - Ekonomika eurozóny si podľa najnovších dát udržiava mierne rastové tempo a február priniesol ďalšie potvrdenie pozitívneho trendu. Vyplýva to z rýchlej informácie o vývoji sentimentu, o ktorej informoval analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Richard Kubas.
Index nákupných manažérov sa medzimesačne zvýšil o 0,6 bodu na 51,9 bodu a už štrnásty mesiac po sebe sa drží v pásme expanzie, teda nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast od poklesu ekonomickej aktivity.
Zlom však priniesol najmä priemysel. Ten sa vo februári dostal do expanzie iba druhýkrát od roku 2022. Indikátor nálady v priemysle si polepšil o 1,3 bodu a dosiahol hodnotu 50,8. Podobne priaznivú úroveň naposledy zaznamenal v auguste minulého roka. Kľúčovým motorom zlepšenia je Nemecko, kde sa index zvýšil o 1,6 bodu na 50,7 bodu. Pre najväčšiu ekonomiku eurozóny ide o prvé prekročenie hranice expanzie za posledných 44 mesiacov.
„Situácia v nemeckom priemysle sa zlepšuje na pleciach vyšších objednávok, ktoré rástli najrýchlejšie za posledné takmer štyri roky,“ uviedol Kubas. Rast objednávok a zvyšujúci sa optimizmus manažérov pritom podľa neho pravdepodobne posilňuje aj oznámený fiškálny balíček nemeckej vlády. Ten je zameraný najmä na infraštruktúru a obranné výdavky a má podporiť domácu ekonomickú aktivitu.
Nie všetky krajiny však zdieľajú rovnaký vývoj. Kým Nemecko sa po dlhšom období stagnácie či poklesu postupne nadýchava, francúzsky priemysel zaznamenal oslabenie. Tamojší index odpísal 1,3 bodu, čo súvisí aj s rýchlejším rastom cien vstupov, ktoré negatívne vplývajú na nákladovosť výrobcov.
Signály o postupnom zotavovaní nemeckej ekonomiky sú pritom pre Slovensko mimoriadne dôležité. Ako upozorňuje analytik IFP, do Nemecka smeruje viac ako pätina slovenského exportu tovarov a finálny dopyt z tejto krajiny tvorí vyše šesť percent pridanej hodnoty v slovenskej ekonomike.
Dáta z prieskumov medzi nákupnými manažérmi naznačujú, že priemysel už v posledných kvartáloch nemeckú ekonomiku nespomaľoval a silný rast objednávok na konci minulého roka by sa mohol premietnuť do vyššej aktivity v nasledujúcich mesiacoch.
„Fiškálny balíček nemeckej vlády smerujúci do infraštruktúry a vojenskej techniky sa nemusí prejaviť na slovenskej ekonomike priamo napríklad cez objednávky. Rastúca nemecká ekonomika však znamená aj bohatšie nemecké domácnosti, ktorých dopyt po našich produktoch by mohol narásť,“ uzavrel Kubas.
