Finančná správa posilní vyšetrovanie daňovej kriminality, zistenia európskej prokurátorky sú podľa opozície alarmujúcim zrkadlom – VIDEO

Spoločný boj proti daňovým únikom a colným podvodom s medzinárodným presahom sa stal hlavným bodom rokovaní medzi finančnou správou a Európskou prokuratúrou (EPPO), ktoré sa uskutočnili v Bratislave.
Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi počas dvojdňovej pracovnej návštevy Slovenska rokovala s predstaviteľmi justičných a bezpečnostných orgánov o prehĺbení spolupráce. Prezident finančnej správy Jozef Kiss zdôraznil, že cieľom je zefektívniť vyšetrovanie daňovej kriminality, ktorá často presahuje hranice krajiny.
Nové systémové opatrenia
Diskusie sa zamerali na posilnenie personálnych kapacít Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS). Počet vyšetrovateľov vyčlenených pre potreby Európskej prokuratúry sa zvýši na šesť, pričom finančná správa im zabezpečí špecializované školenia a metodické vedenie. „Spolupráca s EPPO je kľúčová, pretože veľká časť daňových a colných podvodov má cezhraničný charakter,“ uviedol Jozef Kiss.
Zároveň predstavil sériu systémových opatrení, ktoré rezort pripravuje v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Medzi hlavné návrhy patrí zavedenie osobnej zodpovednosti fyzických osôb za konanie právnických osôb, čo má podľa Kissa obmedziť zneužívanie firiem na daňové podvody. Ďalším krokom je sprísnenie limitov hotovostných transakcií a návrh reformy, ktorá by centralizovala vyšetrovacie kompetencie v oblasti daňovej kriminality priamo pod Finančnú správu. Tento krok by znamenal presun časti právomocí z Policajného zboru SR na Kriminálny úrad finančnej správy.
Akčný plán na boj s daňovými únikmi
Podľa vedenia finančnej správy sa po nástupe nového manažmentu odhalilo viacero nedostatkov v boji proti daňovým únikom, čo vyústilo do prípravy komplexného balíka systémových opatrení. Po viac než roku a pol príprav bol predstavený Akčný plán Finančnej správy a Ministerstva financií SR, ktorý neskôr doplnil Akčný plán na boj s daňovými podvodmi. Ten obsahuje konkrétne kroky, termíny realizácie aj mechanizmy ich zavádzania.
Finančná správa každoročne podáva približne tisíc trestných oznámení v súvislosti s daňovou kriminalitou. Nemá však v súčasnosti zákonné oprávnenie vyvodzovať zodpovednosť vo všetkých prípadoch, keďže tieto právomoci patria orgánom činným v trestnom konaní. „Preto navrhujeme, aby sa vyšetrovacie kompetencie sústredili do jedného centra, Kriminálneho úradu finančnej správy,“ uvádza finančná správa v stanovisku. Zavedenie osobnej zodpovednosti fyzických osôb má zároveň zabrániť takzvanému tunelovaniu spoločností pred tým, ako štát začne proces daňového vymáhania.
Cieľom navrhovaných reforiem je zefektívniť vyšetrovanie a posilniť vymožiteľnosť práva. Spolupráca s Európskou prokuratúrou má Slovensku pomôcť lepšie odhaľovať daňové úniky s medzinárodným rozmerom a znížiť straty, ktoré každoročne predstavujú stovky miliónov eur.
Opozícia reaguje
Zistenia hlavnej európskej prokurátorky Laury Kövesi podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) dokladajú, že Slovensko sa stalo rajom daňových podvodníkov a uzlom pre podvody s DPH v Európe. Ako strana ďalej dodala, za rozklad právneho štátu nesie zodpovednosť vláda Roberta Fica.
Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí, že správa európskej prokuratúry je alarmujúcim zrkadlom stavu slovenskej justície a bezpečnostných zložiek. „Európska prokurátorka nás včera (v utorok 11. novembra, pozn. SITA) upozornila, že Slovensko sa stalo uzlom pre daňové podvody s DPH v Európe. Hovorila o 172 prípadoch, v ktorých je Slovensko zapojené, a v ôsmich z nich sú škody vo výške pol miliardy eur. To je alarmujúce. Slovensko sa stalo rajom pre daňových podvodníkov,“ skonštatovala Kolíková.
Väčšina prípadov sa nevyšetrovala na Slovensku
Ako dodala, väčšina týchto prípadov sa nezačala vyšetrovať na Slovensku, ale v iných krajinách. Podľa jej slov je to jasný dôkaz, že vláda si neplní svoju úlohu. Zlyháva v zákonoch, v trestnom procese aj v práci orgánov činných v trestnom konaní. „Títo páchatelia u nás nielenže unikajú trestu, ale ich často ani nevieme identifikovať. Európska prokurátorka priamo požiadala, aby Slovensko vyčlenilo policajné kapacity a začalo konať. Toto je budíček – nielen pre vládu, ale pre celý štát,“ zdôraznila Kolíková.
Pripomenula, že už dávno upozorňovali na to, že zrušením Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry, oslabením Trestného zákona a znížením trestov sa Slovensko stane rajom organizovaného zločinu. „A to sa dnes deje. Európska prokurátorka len pomenovala stav, do ktorého túto krajinu doviedol Robert Fico,“ uzavrela Kolíková.
Marián Viskupič (SaS) upozornil, že každý tretí prípad DPH podvodu, ktorý rieši Európska prokuratúra, má väzbu na Slovensko. Finančná správa o tom podľa neho buď netuší, alebo nechce tušiť. Slovensko sa podľa neho stalo krajinou, kde vláda chráni korupciu a trestá poctivosť.
KDH: Slovensko prichádza o stovky miliónov eur
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upriamuje pozornosť na to, že rozklad práce polície a finančnej správy pod vedením súčasnej vlády pripravil Slovensko minimálne o stovky miliónov eur z uniknutej DPH. Podľa hnutia ide o dôsledok politických zásahov, chaosu a vedomého rozvratu inštitúcií, ktoré mali chrániť verejné financie.
„Stovky miliónov eur, to sú peniaze, ktoré mali ísť do škôl, nemocníc a na cesty. Namiesto toho skončili v rukách podvodníkov, ktorí si zo štátu urobili bankomat. A štát im to umožnil svojou nečinnosťou,“ tvrdí podpredseda KDH Viliam Karas.
KDH pripomína, že po nástupe súčasného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka došlo k rozvratu NAKA. Vyšetrovatelia boli zastrašovaní, špecializované tímy rozpustené a 27. augusta 2024 boli tri dni pred zrušením NAKA rozpustené všetky vyšetrovacie tímy vrátane tých, ktoré riešili ekonomické kauzy a organizované daňové podvody. „Štát zmenou trestnej novely, ktorá skrátila premlčacie lehoty, zvýšila výšku škody a znížila trestné sadzby, zastavil konania v celkovej výške škody podľa mojich informácií takmer 700 miliónov eur,“ doplnil Karas.
Na Slovensku pôsobia tisíce podozrivých subjektov
KDH upozorňuje, že keby bol štát efektívnejší vo výbere DPH, nebolo by potrebné prijímať tretí konsolidačný balíček. Poslanec Branislav Škripek dodal, že na Slovensku pôsobí až 4 700 podozrivých spoločností a jednotlivcov, ktorí sa spolupodieľajú na daňových únikoch. „To je neprijateľné,“ podčiarkol.
Poslankyňa Národnej rady a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o ďalšom potvrdení kolapsu spravodlivosti na Slovensku. Upozorňuje, že naša krajina sa stala hlavným tranzitným bodom pre tok peňazí z trestnej činnosti.
„Nie je to pritom spôsobené ničím iným, než rozprášením elitných útvarov polície a prokuratúry, ktoré na Slovensku roky bojovali s podvodmi a organizovaným zločinom a šialenou novelou Trestného zákona, ktorej jediným cieľom bola ochrana kriminálnych záujmov. Väčší dôkaz o tom, že vláda Roberta Fica je vládou organizovaného zločinu, snáď už neexistuje,“ myslí si Remišová.