Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Finančná správa posilňuje boj proti nelegálnemu tabaku, podpísala memorandum so spoločnosťou JTI
Finančné riaditeľstvo SR v utorok podpísalo memorandum o porozumení so spoločnosťou JTI Slovak Republic, ...
24.3.2026 (SITA.sk) - Finančné riaditeľstvo SR v utorok podpísalo memorandum o porozumení so spoločnosťou JTI Slovak Republic, dvojkou na domácom tabakovom trhu. Cieľ memoranda je posilniť spoluprácu v boji proti nelegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami.
„Podpísané memorandum zároveň potvrdzuje, že účinný boj proti nelegálnemu tabaku si vyžaduje nielen dôsledný výkon kontrolnej a represívnej činnosti, ale aj funkčnú spoluprácu verejného a súkromného sektora v medziach zákona,“ hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Finančná správa dlhodobo bojuje proti nelegálnemu tabaku, jeho pašovaniu, falšovaniu aj nezákonnej výrobe. Nové memorandum vytvára rámec pre efektívnejšiu výmenu informácií, odbornú spoluprácu, identifikáciu falšovaných výrobkov aj podporu pri odhaľovaní nelegálnych distribučných sietí.
Spolupráca sa zameria najmä na rýchlejšiu identifikáciu podozrivých zásielok, lepšie využívanie odborných poznatkov z praxe a podporu pri zisťovaní pôvodu zaistených tabakových výrobkov. Súčasťou memoranda je aj možnosť odborných školení pre zamestnancov finančnej správy či koordinácia pri informovaní verejnosti o záchytoch a likvidácii nelegálneho tovaru.
Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami spôsobuje štátu významné daňové úniky, deformuje podnikateľské prostredie a podporuje čierny trh. Podľa nezávislého prieskumu Empty Packs Survey, ktorý si každoročne dáva vypracovať tabakový priemysel na Slovensku, bola vlani každá 13. cigareta na trhu bez slovenskej kontrolnej známky. Falzifikáty z toho tvorili takmer dve tretiny. Aj preto finančná správa i súkromný sektor považujú boj proti tejto forme ekonomickej kriminality za prioritu.
V minulom roku Kriminálny úrad finančnej správy vykonal 16 realizácií zameraných na tabak a tabakové výrobky. Odhalených bolo 9 nelegálnych výrobní cigariet, pričom škoda na spotrebnej dani dosiahla takmer 50 miliónov eur. Ide približne o štvornásobný nárast oproti predchádzajúcim rokom.
Celkovo finančná správa v roku 2025 zaistila tovar a zariadenia pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovej hodnote viac ako 61,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 405 %.
„Veľmi oceňujeme tieto skvelé výsledky a tešíme sa, že intenzívnym zapojením našich vlastných analytických a vyšetrovacích zložiek, ale aj materiálnou pomocou, budeme môcť prispieť k ďalšiemu potieraniu kriminálnych aktivít,“ dodal country manager JTI Slovak Republic Cedric Chucri.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa posilňuje boj proti nelegálnemu tabaku, podpísala memorandum so spoločnosťou JTI © SITA Všetky práva vyhradené.
Každá 13. cigareta bez známky
Škoda za takmer 50 miliónov eur
