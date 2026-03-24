Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy
Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy.
24.3.2026 (SITA.sk) - Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy. O prípade informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Počas hliadky policajti zastavili vozidlo Škoda Octavia, ktorého vodič nemal zapnutý bezpečnostný pás. Vo vozidle sa nachádzali tri osoby zo zahraničia a na sedadle spolujazdca sedela seniorka. „Policajti ju vyzvali, aby vystúpila, a opýtali sa, či je v poriadku. Žena priznala, že má strach,” uviedli policajti.
Žena uviedla, že reagovala na inzerát na kontrolu strechy a cenovú ponuku, no muži začali bez dohody robiť nepovolené úpravy na streche garáže. „Následne od nej vylákali 1 300 eur a žiadali celkovo až 11 300 eur. Keďže peniaze doma nemala a bála sa, išla s nimi k bankomatu vybrať 5 000 eur,” priblížila polícia dopĺňajúc, že vo veci začala trestné stíhanie pre prečin nátlaku.
Zdroj: SITA.sk - Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
