 Z domova

24. marca 2026

Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy


Tagy: Nátlak Seniori

Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy. O prípade informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v ...



658224868_1355637239945483_8010857074096882030_n 676x451 24.3.2026 (SITA.sk) - Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy. O prípade informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.


Počas hliadky policajti zastavili vozidlo Škoda Octavia, ktorého vodič nemal zapnutý bezpečnostný pás. Vo vozidle sa nachádzali tri osoby zo zahraničia a na sedadle spolujazdca sedela seniorka. „Policajti ju vyzvali, aby vystúpila, a opýtali sa, či je v poriadku. Žena priznala, že má strach,” uviedli policajti.

Žena uviedla, že reagovala na inzerát na kontrolu strechy a cenovú ponuku, no muži začali bez dohody robiť nepovolené úpravy na streche garáže. „Následne od nej vylákali 1 300 eur a žiadali celkovo až 11 300 eur. Keďže peniaze doma nemala a bála sa, išla s nimi k bankomatu vybrať 5 000 eur,” priblížila polícia dopĺňajúc, že vo veci začala trestné stíhanie pre prečin nátlaku.


Zdroj: SITA.sk - Policajti v Zlatých Moravciach pomohli seniorke, ktorá čelila nátlaku pri nevyžiadanej oprave strechy © SITA Všetky práva vyhradené.

Finančná správa posilňuje boj proti nelegálnemu tabaku, podpísala memorandum so spoločnosťou JTI
<< predchádzajúci článok
V bardejovskej mestskej časti Dlhá Lúka vypukol požiar, evakuovať museli vyše 30 ľudí

