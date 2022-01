Finančník Kvietik neuspel u generálneho prokurátora s uplatnením paragrafu 363

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Stíhaný finančník Martin Kvietik neuspel so svojím návrhom, v ktorom žiadal zrušenie právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia v prípade korupčných konaní na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Informuje o tom portál televízie Joj noviny.sk.Obvinený podľa portálu návrh na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku poslal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi pred štyrmi mesiacmi. Generálna prokuratúra SR teraz rozhodla, že stíhanie Kvietika a ďalších osôb je dôvodné.„Návrhu obvineného M. K. na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, podanému vo vzťahu k právoplatným uzneseniam o vznesení obvinenia zo dňa 19. a 20. mája 2021, generálny prokurátor Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2021 nevyhovel. Predmetná trestná vec je v štádiu prípravného konania. Vo veci sa naďalej realizuje vyšetrovanie," uviedol pre TV Joj hovorca GP SR Dalibor Skladan.Noviny.sk pripomínajú, že Martin K. sa pre obvinenia v korupčnom prípade SPF nachádza vo výkone väzby. Obhajoba však argumentuje, že vyšetrovateľ vo veci intenzívne nekoná už viac ako dva mesiace a ani žiadne vyšetrovacie úkony, či výsluchy svedkov nemá naplánované. To považujú za vážny prieťah v konaní a dôvod na to, aby Martina K. prepustili okamžite z výkonu väzby.