Ďalšieho uvoľňovania opatrení sa dočkal aj šport, nové pravidlá vstúpia do platnosti už o týždeň

Režim OP+

Nový režim OP+ bude zahŕňať tých ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní a majú aj takzvanú posilňovaciu, teda tretiu dávku. Zároveň sem patria tí, ktorí sú plne zaočkovaní a buď pred najviac 180 dňami prekonali COVID-19, alebo majú negatívny PCR test spred najviac 72 hodín či negatívny antigénový test spred najviac 48 hodín.



Do tejto kategórie patria aj tí, ktorí prekonali ochorenie pred najviac 180 dňami, v tomto období dostali aj aspoň jednu dávku vakcíny, a tiež majú platný negatívny test. Režim OP+ sa týka aj osôb, ktoré pred najviac 90 dňami prekonali COVID-19 a majú platný negatívny test.



12.1.2022 - Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní prijala návrh rezortu zdravotníctva o uvoľnení viacerých opatrení týkajúcich sa športu. Informoval o tom štátny tajomník pre šport Ivan Husár a doplnil, že detaily stanoví príslušná vyhláška, ktorá bude platiť"Som veľmi rád, že vláda za posledné dni venovala športu toľko času. Prijali sa pre šport veľmi dobré veci. Najviac ma teší športovanie detí. Deti do 12 rokov budú ako očkované osoby, preto nepotrebujú žiadne testy. V režime OTP sa spúšťajú tréningy aj súťaže, takže deti od 12 do 18 rokov sa musia preukázať testom. Mimoškolská činnosť bude tiež v režime OTP. Teší ma aj otvorenie bazénov bez obmedzenia, ale v režime OP," ozrejmil vo videu na svojom fejsbúku splnomocnenec vlády pre šport Karol Kučera. Husár tiež spresnil, že fitnescentrá budú otvorené v režime OP+.Už od stredysa do hľadísk športovísk môžu vrátiť fanúšikovia, tribúny môžu byť zaplnené nanajvýš na 25 percent maximálnej kapacity.