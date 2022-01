Od 19. februára začnú platiť jednotné opatrenia. Pozrite si, kde vás pustia len s COVID pasom

Športové súťaže a tréningy

Fitness, wellness, aquaparky

Neesenciálne obchody, služby, výstavy

Reštaurácie

Ubytovacie zariadenia

Obrady

Doprava

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2022 - Jednotné celonárodné opatrenia v súvislosti s prichádzajúcou vlnou variantu omikron budú platiťa budú trvať maximálne štyri týždne po vrchole vlny.Uviedol to na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík. Zároveň definoval, v akých režimoch budú po novom fungovať niektoré základné prevádzky a služby.Športové súťaže a tréningy budú dostupné v režime OP, prípadne v režime OTP budú môcť tieto akcie navštevovať deti od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov a dvoch mesiacov. Stačí im platný antigénový test urobený v škole. Tieto podujatia sú zároveň kapacitne obmedzené na 100 ľudí.Pre fitness a wellness centrá, aquaparky a rekreačné kúpele bude platiť režim OP+, pričom kapacita bude obmedzená na 50 ľudí, respektíve na jednu osobu na 15 metrov štvorcových.Umelé vodné plochy, neesenciálne obchody, služby, múzeá, galérie a výstavné siene sa budú riadiť režimom OP.Reštaurácie budú dostupné v režime OP, je však potrebné sedenie za stolom, a to aj na terase. Takisto je nutné zabezpečiť obsluhu pri stoloch a nosiť respirátor mimo stola či konzumácie. V režime základ bude možné využiť len okienkový predaj.Ubytovacie zariadenia budú fungovať v režime OP+, a to bez limitov. Využívanie spoločných priestorov však podlieha pravidlám hromadných podujatí.Obrady ako sobáše a krsty budú povolené v režime OTP, návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, väzniciach a iných pobytových zariadeniach sa budú riadiť režimom OTP. Výnimku majú advokáti pri návšteve klientov.Diaľková doprava, taxíky, vleky, lanové dráhy a výletné lode budú nastavené na režim OTP. MHD a prímestská doprava budú dostupné v režime základ. Respirátor je však v rámci všetkej dopravy povinný.