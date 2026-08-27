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27. augusta 2026

Záujem o post starostu Petržalky majú traja kandidáti, o znovuzvolenie zabojuje aj Hrčka


Tagy: Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku starosta Petržalky

Kandidátne listiny na poslancov do petržalského miestneho zastupiteľstva podalo celkovo 109 kandidátov. O post starostu bratislavskej Petržalky zabojujú traja kandidáti. Ako informovala mestská časť na ...



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675186a49a3fb437586760 scaled 1 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Kandidátne listiny na poslancov do petržalského miestneho zastupiteľstva podalo celkovo 109 kandidátov.


O post starostu bratislavskej Petržalky zabojujú traja kandidáti. Ako informovala mestská časť na sociálnej sieti, kandidátne listiny na starostu Petržalky podali súčasný starosta Ján Hrčka s podporou strany Krajina pre Petržalku, Daniel Klimovský s podporou koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati a Juraj Mravec ako nezávislý kandidát.

Kandidátne listiny na poslancov do petržalského miestneho zastupiteľstva podalo celkovo 109 kandidátov. Mestská časť ďalej priblížila, že za deväť politických strán kandiduje 57 kandidátov, s podporou dvoch koalícii kandiduje 47 kandidátov a piati kandidáti sú nezávislí. Spolu do petržalského zastupiteľstva kandiduje 26 žien a 83 mužov.

Finálny zoznam platne registrovaných kandidátov na starostu a poslancov však ešte musí schváliť miestna volebná komisia," upozornila samospráva s tým, že oficiálny menný zoznam platne registrovaných kandidátov zverejnia až po jej zasadnutí.


Zdroj: SITA.sk - Záujem o post starostu Petržalky majú traja kandidáti, o znovuzvolenie zabojuje aj Hrčka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti Komunálne voľby 2026 na Slovensku starosta Petržalky
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