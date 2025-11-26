|
Streda 26.11.2025
Finančný plán: aké stratégie skutočne fungujú?
Finančný plán – tento pojem si veľa z nás spája s investormi a podnikateľmi. Ale dobre nastavený finančný plán pomôže každému z vás.
Vďaka vhodným stratégiám budete mať svoje financie pod kontrolou. Nejde len o šetrenie, ale tiež o zhodnotenie uložených peňazí, o správny výber úverov, ochranu seba a rodiny pred nečakanými udalosťami a prípravu na dôchodok. Prinášame vám prehľad krokov, ktoré zaistia, aby peniaze pracovali pre váš prospech.
Finančný plán – prečo je dôležitý a ako ho nastaviť?
Váš finančný plán by mal fungovať ako mapa. Ukáže vám, kam smerujú vaše peniaze a pomôže udržať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami. Ak neviem ako a kam smerujem nikdy tam neprídem. Väčšina Slovákov plán nemá alebo ho má nastavený zle. Tento fakt potvrdzujú údaje finančných inštitúcií, ktoré zverejnili, koľko peňazí majú Slováci na bežných účtoch – ide o neuveriteľných 50 miliárd eur. Mať peniaze na účte je možno hrejivý pocit, ale vaše peniaze podliehajú inflácii a znehodnocujú sa. Ako s peniazmi pracovať?
Stanovenie finančných cieľov
Finančný plán nie je o obmedzovaní, ale o slobode rozhodovať sa s rozumom. Jeho základ tvorí jasne stanovený cieľ. Ako príklad uvedieme krátkodobý cieľ - šetrenie na dovolenku a strednodobý – kúpu auta. Dlhodobý cieľ by mal byť jednoznačne spojený s prípravou na dôchodok. Aby ste ciele dosiahli, musíte sledovať tok príjmov a výdavkov. Stačí jednoduchá tabuľka a rýchlo si uvedomíte, že míňate na zbytočnosti.
Rezerva a rozdelenie peňazí
Hlavným pilierom finančného plánu je rezerva. Rezerva mala pokryť 3 až 6 mesačných výdavkov. Okrem rezervy si rozdeľte peniaze na tieto časti – bežné mesačné výdavky, medzi ktoré patrí aj splácanie záväzkov, investovanie a sporenie. Pri investovaní je dôležité myslieť na dôchodok. Investovanie na dôchodok by malo pozostávať z dobre nastavenej kombinácie druhého a tretieho piliera spolu s investovaním.
Motiváciou pre investovanie na dôchodok je výrok riaditeľa najväčšieho svetového správcu aktív BlackRock: „Spoločnosť venuje obrovské úsilie tomu, aby ľudia žili dlhšie, ale len malú časť tejto energie investuje do toho, aby si mohli dlhší život aj finančne dovoliť.“
Správa úverov a investovanie – ako na to?
Úvery a investovanie znejú ako protiklady, ale v skutočnosti spolu úzko súvisia. Ak viete rozumne narábať s dlhom a zároveň zhodnocovať voľné prostriedky, vaše peniaze môžu pracovať dvojnásobne. Stačí poznať niekoľko zásad, ktoré rozhodujú o úspechu.
Rozumná správa úverov
Z dostupných prieskumov vyplýva, že približne 40 % domácností na Slovensku má nejakú pôžičku či úver. Mať úver nie je zlé, ale dôležité je mať úvery pod kontrolou. Znamená to, že obozretne pristupujte k výberu typu úveru (sledujte RPMN a poplatky) a spôsobu splácania.
Pri viacerých úveroch je vhodné začať splácať tie s najvyšším úrokom. Ak sa úvery nahromadia, pomôže refinancovanie alebo konsolidácia, ktorá zníži mesačné splátky. Dôležité je, aby záväzky nikdy nepresiahli vašu reálnu schopnosť splácať a aby zostal priestor na tvorbu rezervy.
Ako investovať bez zbytočného rizika
Veľmi dôležitou súčasťou finančného plánu je investovanie. Správne investovanie ochráni vaše úspory pred infláciou a zhodnotí ich v čase. Neočakávajte rýchly zisk, po ktorom môže nasledovať rýchly pád. Investovanie je o trpezlivosti, pravidelnosti a systematickosti. Aj menšie čiastky v pravidelných intervaloch dokážu vďaka zloženému úročeniu priniesť zaujímavé výnosy.
V súčasnosti sú pre bežného investora ideálne produkty podielové a ETF fondy. Ich výhodou je možnosť prispôsobenia rizikovému profilu a prehľadnosť.
„Mladším investorom odporúčam väčší podiel financií vložiť do akciových fondov, starším naopak konzervatívnejšie portfólio s dlhopismi. Vyhnite sa chybe, ktorú robí veľká časť ľudí – čakajú na správny čas a peniaze sa im strácajú pred očami na bežných účtoch,“ odporúča Marek Varga z PROSIGHT Slovensko
Nezabúdajte na životné poistenie
Rizikové životné poistenie je možné pokladať za časť investovania – investujete do ochrany seba a rodiny. Tento typ poistenia dopĺňa investičný plán a chráni vás pred finančnými dôsledkami nečakaných udalostí. Zaštíti vás pri zdravotných komplikáciách, invalidite alebo zaistí vašu rodinu v prípade smrti. Ak z dôvodu úrazu či choroby prídete o príjem, správne nastavené poistenie vám pomôže udržať životný štandard. Kým investície zhodnocujú majetok, poistenie ho chráni. Spolu vytvárajú pevný základ finančnej stability.
Ako sa zorientovať vo finančných produktoch?
Ako vybrať úver, začať investovať a nastaviť správne životné poistenie? Vypracovať celý plán nie je vôbec jednoduché. Musíte sa dokázať orientovať v produktoch, zákonoch a sledovať novinky. Pre bežného človeka je nereálne ustriehnuť všetky zložky finančného plánu. Preto sa oplatí obrátiť na finančného sprostredkovateľa.
„V rámci komplexnej služby dokáže odborník vytvoriť finančný plán, ktorý zahŕňa všetky oblasti rodinného rozpočtu s cieľom zabezpečiť klienta po každej stránke,“ potvrdzuje dôležitosť spolupráce s finančným sprostredkovateľom špecialista z PROSIGHT Slovensko.
Spolupráca s finančným sprostredkovateľom prináša výhodu komplexného pohľadu. Poradca analyzuje vašu situáciu, navrhne vhodné riešenia a pomôže ich dlhodobo udržiavať. Finančné stratégie vytvorené v spolupráci s finančným sprostredkovateľom vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Začnite už dnes a zaistíte sa do budúcnosti.
