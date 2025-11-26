|
Streda 26.11.2025
Meniny má Kornel
Denník - Správy
26. novembra 2025
Tragédia v Kozárovciach, pri požiari domu prišla o život žena a tri deti – FOTO
Tagy: Požiar domu
Pri požiaru domu v Kozárovciach, v miestnej časti Domky, v okrese Levice prišla v utorok večer o život žena a tri deti. Na miesto boli podľa nitrianskej krajskej polície privolaní pracovníci
26.11.2025 (SITA.sk) - Pri požiaru domu v Kozárovciach, v miestnej časti Domky, v okrese Levice prišla v utorok večer o život žena a tri deti.
Na miesto boli podľa nitrianskej krajskej polície privolaní pracovníci Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR, služobný pes na vyhľadávanie akcelerátorov horenia a obhliadajúci lekár. Príčina požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
„Úrad splnomocnenca je v kontakte so starostom obce a vysiela svojho regionálneho koordinátora na miesto tragédie. Obci sú nápomocní terénni sociálni pracovníci a MOaPS. V prvom rade sa snažíme zabezpečiť psychologickú pomoc pozostalým," vyjadril sa k tragédii Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Kozárovciach, pri požiari domu prišla o život žena a tri deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Požiar domu
