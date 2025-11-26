Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Minister Ráž bude v pondelok čeliť odvolávaniu, na stole sú aj návrhy na vyslovenie nedôvery ďalším členom vlády


Predseda Národnej rady SR Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ...



68f7a5f53dfe2656312958 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra dopravy Jožefa Ráža na 1. decembra o 10:00. Návrh predložila skupina poslancov NRSR z opozičných klubov.

Dôvodom sú viaceré železničné nešťastia


Poslanci návrh odôvodnili viacerými nešťastiami na železniciach, ktorých príčinou bola v prvom rade absencia fungujúcich alebo chybovosť existujúcich bezpečnostných systémov.

Minister Ráž ponúkol premiérovi svoju demisiu, tú však premiér odmietol a namiesto toho prikázal odvolať vedenie štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa navrhovateľov v iných krajinách je štandardom, že verejní funkcionári vyvodzujú politickú zodpovednosť za incidenty a nehody, ktoré sa udejú v ich rezortoch.

Zrážka vlakov pri Pezinku


V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620 na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Vo vlakoch sa spolu viezlo viac ako 1000 cestujúcich a rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.




Zrážka rýchlikov Gemeran


Prvá z dvoch vážnych nehôd sa stala 13. októbra na železničnej trati Košice – Plešivec, v úseku medzi stanicami Jablonov nad Turňou a výhybňou Tunel, kde došlo k čelnej zrážke rýchlikov R 913 a R 914 Železničnej spoločnosti Slovensko. Nehoda si vyžiadala 113 zranených, z toho osem ťažko.






Na stole sú aj návrhy na odvolanie ďalších členov vlády


Momentálne čakajú na prerokovanie okrem návrhu na vyslovenie nedôvere celej vlády, aj návrhy na vyslovenie nedôvery členom vlády Slovenskej republiky Matúšovi Šutajovi Eštokovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Martine Šimkovičovej, poverenej riadením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Tomášovi Tarabovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Kamilovi Šaškovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Samuelovi Migaľovi, poverenému riadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.


Zdroj: SITA.sk - Minister Ráž bude v pondelok čeliť odvolávaniu, na stole sú aj návrhy na vyslovenie nedôvery ďalším členom vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimoriadna schôdza parlamentu Minister dopravy SR Odvolávanie člena vlády Zrážka rýchlikov Gemeran pri Rožňave Zrážka vlakov pri Pezinku
