Pondelok 8.12.2025
Meniny má Marína
Denník - Správy
07. decembra 2025
Nemci odrádzajú svojich občanov od vianočných trhov v Prahe. Číha tam smrteľné nebezpečenstvo, tvrdia
Nemecké úrady odrádzajú svojich občanov pred výletmi do Česka, najmä na vianočné trhy. Dôvodom je prebiehajúca epidémia žltačky, ktorá zachvátila Českú republiku. ...
7.12.2025 (SITA.sk) - Nemecké úrady odrádzajú svojich občanov pred výletmi do Česka, najmä na vianočné trhy. Dôvodom je prebiehajúca epidémia žltačky, ktorá zachvátila Českú republiku. Obzvlášť vážna je situácia v Prahe, kam sa na vianočné trhy každoročne schádzajú tisíce turistov. Informuje o tom web TN.cz.
„Tisíce nemeckých turistov sa nahrnú na najkrajší český vianočný trh v Starom Meste v Prahe. Ale pozor. Medzi vareným vínom a trdelníkom číha smrteľné nebezpečenstvo," cituje web napríklad denník Bild. Na vianočných trhoch je zvýšené riziko prenosu choroby pre tesnú blízkosť ľudí.
V Česku je tento rok najsilnejšia epidémia žltačky za 41 rokov. Nakazilo sa takmer 3-tisíc ľudí. Je to viac ako dvadsaťnásobok oproti minulému roku. O život pre toto ochorenie prišlo už 31 ľudí.
Najhoršie je epidémiou zasiahnutá Praha. České hlavné mesto preto začalo zavádzať ochranné opatrenia. Tie sa týkajú aj adventných trhov. Stánky na Staromestskom či Václavskom námestí budú musieť byť vybavené dezinfekciou. Všetky jedlá budú tiež predavači podávať výhradne na jednorazový riad. Dôležitá je však predovšetkým správne umývanie rúk, a to vždy pred jedlom a po použití toalety, dodáva TN.cz.
Zdroj: SITA.sk - Nemci odrádzajú svojich občanov od vianočných trhov v Prahe. Číha tam smrteľné nebezpečenstvo, tvrdia © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Nemci odrádzajú svojich občanov od vianočných trhov v Prahe. Číha tam smrteľné nebezpečenstvo, tvrdia © SITA Všetky práva vyhradené.
