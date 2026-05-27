27. mája 2026

Fínske úrady odhalili kartel zberačov lesných plodov spojený aj s obchodovaním s ľuďmi


27.5.2026 (SITA.sk) - Firmy podľa regulátora desať rokov koordinovali výkupné ceny a poškodzovali sezónnych pracovníkov aj konkurenciu.

Fínsky úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (FCCA) v stredu oznámil, že odhalil kartel viacerých spoločností pôsobiacich v sektore zberu lesných plodov, pričom niektoré z nich už v minulosti čelili obvineniam z obchodovania s ľuďmi.



Citlivé informácie


Podľa FCCA firmy približne desať rokov až do roku 2023 nezákonne spolupracovali pri určovaní výkupných cien lesných plodov a vymieňali si citlivé obchodné informácie.


„Spoločnosti mohli zberačom platiť nižšie ceny za plody, pretože ich konkurenti neponúkali lepšie podmienky,“ uviedla generálna riaditeľka úradu Kirsi Leivová.


Úrad navrhuje, aby obchodný súd udelil štyrom firmám pokuty v celkovej výške 9,4 milióna eur za účasť v „nákupe a informačno-výmennom karteli“.



Poškodzovali zberačov


Firmy podľa FCCA koordinovali takzvané zberačské ceny prostredníctvom telefonátov a správ cez aplikáciu WhatsApp.


„Kartel priamo poškodil zberačov a narušil hospodársku súťaž na trhu,“ dodala Leivová.


Vo fínskom sektore zberu lesných plodov v posledných rokoch vypuklo viacero škandálov súvisiacich s vykorisťovaním sezónnych migrantov, najmä z Thajska.


Tí pracovali ako samostatne zárobkovo činné osoby pri zbere brusníc, čučoriedok a morušiek vo fínskych lesoch.



Obvinenia odmietli


Bývalý šéf spoločnosti Kiantama bol nedávno odsúdený za viaceré prípady obchodovania s ľuďmi, zatiaľ čo bývalý riaditeľ firmy Polarica čelí súdnemu procesu pre rovnaké obvinenia. Spoločnosti Polarica a Marja Bothnia Berries obvinenia z kartelu odmietli.




Zdroj: SITA.sk - Fínske úrady odhalili kartel zberačov lesných plodov spojený aj s obchodovaním s ľuďmi

