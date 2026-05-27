Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Naši poslanci nekradnú, a preto keď im Gašpar dá pokutu 12-tisíc eur, tak ich to aj zabolí, priznala Remišová – VIDEO
Opozičnú poslankyňu Remišovú rozčúlili slová Tibora Gašpara o tom, že sa po novom budú udeľovať pokuty poslancom za porušenie pravidiel rokovacieho poriadku. Predsedníčka
27.5.2026 (SITA.sk) - Opozičnú poslankyňu Remišovú rozčúlili slová Tibora Gašpara o tom, že sa po novom budú udeľovať pokuty poslancom za porušenie pravidiel rokovacieho poriadku.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová kritizuje nový rokovací poriadok. Hovorí o šikane, sekírovaní a o snahe umlčiavať opozíciu.
Nové pravidlá rokovacieho poriadku majú medzi inými poviesť k zlepšeniu správania sa v pléne Národnej rady a k zmene kultúry obliekania. Špecifikuje sa nežiaduce správanie, sprísňujú sa obmedzenia vizuálnych pomôcok a zavádzajú sa aj sankcie.
Remišová hovorí o boľševických časoch
Opozičnú poslankyňu Remišovú naopak rozčúlili slová Tibora Gašpara o tom, že sa po novom budú udeľovať pokuty poslancom za porušenie pravidiel rokovacieho poriadku.
„My znovu žijeme boľševické časy, keď nejaký človek – obžalovaný človek, si tu bude rozhodovať o tom, kto čo bude môcť povedať, kto čo môže mať oblečené, akú kravatu má mať na sebe, a bude za to udeľovať niekoľkotisícové pokuty,“ kritizovala Remišová na stredajšej tlačovej konferencii.
„Takéto časy sme tu už mali, našťastie bola nežná revolúcia. Ale teraz sa tieto času znovu vrátili a ja to považujem za absolútne neprijateľné, aby podpredseda Národnej rady – obžalovaný Tibor Gašpar, moralizoval o čomkoľvek, pretože on na to nemá absolútne žiadne právo,“ pokračovala Remišová ďalej.
Opozičná poslankyňa vyčítala, že vláda namiesto toho, aby sa starala o občanov, dáva „nepohodlným poslancom opozície niekoľkotisícové pokuty za to, že hovoria pravdu“. Remišová to označila za šikanu a gestapácke metódy.
Politická pomsta?
„Tibor Gašpar si rieši nejakú osobnú politickú pomstu, rieši si tu nejaké svoje mindráky a ide pokutovať niekoľkotisícovými pokutami poslancov, keď niečo povedia v pléne, niečo napíšu na sociálnych sieťach, alebo keď niečo povedia na stretnutí s občanmi či na tlačovej konferencii," rozhorčovala sa Remišová.
"Tibor Gašpar veľmi dobre vie, že naši poslanci nekradnú, nemajú nakradnuté milióny eur a vily na Azúrovom pobreží; takže keď im Gašpar dá pokutu 12-tisíc eur, tak tých poslancov to aj bolí," priznala predsedníčka Za ľudí.
Politička zdôraznila, že Gašpar predpokladá zle, keď si myslí, že sa opozícia zľakne a budú zrazu ticho. "Upozorňujem, že tieto šikanózne spôsoby sa môžu obrátiť aj proti nim, keď budú raz v opozícii," odkázala koalícii na záver Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Naši poslanci nekradnú, a preto keď im Gašpar dá pokutu 12-tisíc eur, tak ich to aj zabolí, priznala Remišová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínske úrady odhalili kartel zberačov lesných plodov spojený aj s obchodovaním s ľuďmi
