27. mája 2026

O projekt pre jednorodičov je záujem, Tomášovo ministerstvo sa chystá navýšiť objem peňazí na motivačný príspevok


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) jednorodičia Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Výjazdové rokovanie vlády

27.5.2026 (SITA.sk) - Pilotný projekt zameraný na pomoc osamelým rodičom spustilo ministerstvo práce v spolupráci s neziskovými organizáciami na začiatku februára.




Ministerstvo práce plánuje navýšiť objem peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. O projekt je zo strany osamelých rodičov veľký záujem, aktuálne je ich do programu prihlásených približne 6 000. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska na východe Slovenska o tom informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Pomoc poskytujú desiatky poradní


„Projekt je pilotom a môžem povedať, že je o neho veľký záujem. Čo sa týka motivačného príspevku, už pripravujeme, aby sme navýšili objem peňazí, aby sa čo najviac ľudí dostalo aj k tomu motivačnému príspevku,“ uviedol šéf rezortu práce.

Pilotný projekt zameraný na pomoc osamelým rodičom spustilo ministerstvo práce v spolupráci s neziskovými organizáciami na začiatku februára. V rámci neho môžu jednorodičia nájsť pomoc a poradenstvo vo svojej zložitej životnej situácii v 46 komplexných poradniach. K dispozícii sú im tam sociálni pracovníci, právnici či psychológovia. V rámci pilotného projektu rezort práce vytvoril aj dve pozície špeciálne zamerané práve na jednorodičov – a to sprievodca osobnou skúsenosťou pre osamelých rodičov a manažér prípadu.

Príspevok môže dosiahnuť až 200 eur


Osamelí rodičia, ktorých zaradia do projektu, môžu po splnení nastavených podmienok získať aj dočasný motivačný príspevok od 100 do 200 eur v závislosti od počtu detí. Pilotný projekt je dvojročný a jednorodič sa môže do neho zapojiť na jeden rok.

Vyčlenených na neho bolo z eurofondov takmer sedem miliónov eur, no minister Tomáš už pri jeho spustení avizoval, že v prípade veľkého záujmu je rezort pripravený sumu navýšiť. Na projekte ministerstvo práce spolupracuje aj s neziskovými organizáciami Jeden rodič, Centrum Slniečko a občianskym združením My mamy.







Zdroj: SITA.sk - O projekt pre jednorodičov je záujem, Tomášovo ministerstvo sa chystá navýšiť objem peňazí na motivačný príspevok

