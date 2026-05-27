|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iveta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. mája 2026
O projekt pre jednorodičov je záujem, Tomášovo ministerstvo sa chystá navýšiť objem peňazí na motivačný príspevok
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) jednorodičia Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Výjazdové rokovanie vlády
Pilotný projekt zameraný na pomoc osamelým rodičom spustilo ministerstvo práce v spolupráci s neziskovými organizáciami na začiatku februára.
Zdieľať
27.5.2026 (SITA.sk) - Pilotný projekt zameraný na pomoc osamelým rodičom spustilo ministerstvo práce v spolupráci s neziskovými organizáciami na začiatku februára.
Ministerstvo práce plánuje navýšiť objem peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. O projekt je zo strany osamelých rodičov veľký záujem, aktuálne je ich do programu prihlásených približne 6 000. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska na východe Slovenska o tom informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Projekt je pilotom a môžem povedať, že je o neho veľký záujem. Čo sa týka motivačného príspevku, už pripravujeme, aby sme navýšili objem peňazí, aby sa čo najviac ľudí dostalo aj k tomu motivačnému príspevku,“ uviedol šéf rezortu práce.
Pilotný projekt zameraný na pomoc osamelým rodičom spustilo ministerstvo práce v spolupráci s neziskovými organizáciami na začiatku februára. V rámci neho môžu jednorodičia nájsť pomoc a poradenstvo vo svojej zložitej životnej situácii v 46 komplexných poradniach. K dispozícii sú im tam sociálni pracovníci, právnici či psychológovia. V rámci pilotného projektu rezort práce vytvoril aj dve pozície špeciálne zamerané práve na jednorodičov – a to sprievodca osobnou skúsenosťou pre osamelých rodičov a manažér prípadu.
Osamelí rodičia, ktorých zaradia do projektu, môžu po splnení nastavených podmienok získať aj dočasný motivačný príspevok od 100 do 200 eur v závislosti od počtu detí. Pilotný projekt je dvojročný a jednorodič sa môže do neho zapojiť na jeden rok.
Vyčlenených na neho bolo z eurofondov takmer sedem miliónov eur, no minister Tomáš už pri jeho spustení avizoval, že v prípade veľkého záujmu je rezort pripravený sumu navýšiť. Na projekte ministerstvo práce spolupracuje aj s neziskovými organizáciami Jeden rodič, Centrum Slniečko a občianskym združením My mamy.
Zdroj: SITA.sk - O projekt pre jednorodičov je záujem, Tomášovo ministerstvo sa chystá navýšiť objem peňazí na motivačný príspevok © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce plánuje navýšiť objem peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. O projekt je zo strany osamelých rodičov veľký záujem, aktuálne je ich do programu prihlásených približne 6 000. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska na východe Slovenska o tom informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Pomoc poskytujú desiatky poradní
„Projekt je pilotom a môžem povedať, že je o neho veľký záujem. Čo sa týka motivačného príspevku, už pripravujeme, aby sme navýšili objem peňazí, aby sa čo najviac ľudí dostalo aj k tomu motivačnému príspevku,“ uviedol šéf rezortu práce.
Pilotný projekt zameraný na pomoc osamelým rodičom spustilo ministerstvo práce v spolupráci s neziskovými organizáciami na začiatku februára. V rámci neho môžu jednorodičia nájsť pomoc a poradenstvo vo svojej zložitej životnej situácii v 46 komplexných poradniach. K dispozícii sú im tam sociálni pracovníci, právnici či psychológovia. V rámci pilotného projektu rezort práce vytvoril aj dve pozície špeciálne zamerané práve na jednorodičov – a to sprievodca osobnou skúsenosťou pre osamelých rodičov a manažér prípadu.
Príspevok môže dosiahnuť až 200 eur
Osamelí rodičia, ktorých zaradia do projektu, môžu po splnení nastavených podmienok získať aj dočasný motivačný príspevok od 100 do 200 eur v závislosti od počtu detí. Pilotný projekt je dvojročný a jednorodič sa môže do neho zapojiť na jeden rok.
Vyčlenených na neho bolo z eurofondov takmer sedem miliónov eur, no minister Tomáš už pri jeho spustení avizoval, že v prípade veľkého záujmu je rezort pripravený sumu navýšiť. Na projekte ministerstvo práce spolupracuje aj s neziskovými organizáciami Jeden rodič, Centrum Slniečko a občianskym združením My mamy.
Zdroj: SITA.sk - O projekt pre jednorodičov je záujem, Tomášovo ministerstvo sa chystá navýšiť objem peňazí na motivačný príspevok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) jednorodičia Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Výjazdové rokovanie vlády
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fínske úrady odhalili kartel zberačov lesných plodov spojený aj s obchodovaním s ľuďmi
Fínske úrady odhalili kartel zberačov lesných plodov spojený aj s obchodovaním s ľuďmi
<< predchádzajúci článok
OSN: Vlna horúčav v Európe je brutálnou pripomienkou klimatickej zmeny
OSN: Vlna horúčav v Európe je brutálnou pripomienkou klimatickej zmeny