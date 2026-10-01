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01. októbra 2026
Fínski politici hlásia podozrivé vlámania do domov, premiér nevylúčil cudzie zasahovanie
Prvé prípady sa objavili približne pred rokom, vyšetrovatelia zatiaľ nepoznajú motív ani páchateľov a preverujú možné cudzie zasahovanie. Fínske úrady vyšetrujú sériu ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Prvé prípady sa objavili približne pred rokom, vyšetrovatelia zatiaľ nepoznajú motív ani páchateľov a preverujú možné cudzie zasahovanie.
Prvé incidenty sa podľa Halla-aha mohli odohrať približne pred rokom. Niektorí páchatelia po sebe údajne zanechali stopy spôsobom, ktorý mohol byť zámerný, aby si ich obyvatelia všimli.
„V tejto fáze nemáme informácie o motíve ani o tom, kto za tým stojí,“ zdôraznil Halla-aho. Medzi zasiahnutými poslancami podľa neho nie je spoločný menovateľ z hľadiska straníckej príslušnosti ani pohlavia.
Na otázku, či môže byť do prípadov zapojená cudzia mocnosť, Orpo odpovedal, že je to „celkom pravdepodobné. V týchto časoch veľmi pravdepodobné“.
Premiér zároveň upozornil, že prípad je potrebné dôkladne vyšetriť aj vzhľadom na parlamentné voľby plánované na apríl 2027. Pripomenul, že viaceré európske krajiny už zaznamenali pokusy Ruska ovplyvňovať voľby.
„Ak sa niekto pokúša destabilizovať Fínsko, náš pocit bezpečia alebo našu podporu Ukrajine, má to opačný účinok. Posilňuje to našu jednotu,“ povedal Orpo.
Helsinská polícia začala prvotné vyšetrovanie. Všetkých poslancov vyzvali, aby si všímali podozrivé okolnosti a v prípade potreby podávali trestné oznámenia.
Prezident Alexander Stubb označil útok na poslanca za „útok na demokraciu“. Fínsko, ktoré má s Ruskom hranicu dlhú 1 340 kilometrov, vstúpilo po ruskej invázii na Ukrajinu v apríli 2023 do NATO.
Zdroj: SITA.sk - Fínski politici hlásia podozrivé vlámania do domov, premiér nevylúčil cudzie zasahovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínske úrady vyšetrujú sériu podozrivých vlámaní do domov poslancov, pričom premiér Petteri Orpo vo štvrtok nevylúčil, že by za nimi mohla stáť cudzia mocnosť. Parlament podľa svojho predsedu Jussiho Halla-aha eviduje „významný“ počet prípadov.
Začalo sa to pred rokom
Prvé incidenty sa podľa Halla-aha mohli odohrať približne pred rokom. Niektorí páchatelia po sebe údajne zanechali stopy spôsobom, ktorý mohol byť zámerný, aby si ich obyvatelia všimli.
„V tejto fáze nemáme informácie o motíve ani o tom, kto za tým stojí,“ zdôraznil Halla-aho. Medzi zasiahnutými poslancami podľa neho nie je spoločný menovateľ z hľadiska straníckej príslušnosti ani pohlavia.
Na otázku, či môže byť do prípadov zapojená cudzia mocnosť, Orpo odpovedal, že je to „celkom pravdepodobné. V týchto časoch veľmi pravdepodobné“.
Blížia sa voľby
Premiér zároveň upozornil, že prípad je potrebné dôkladne vyšetriť aj vzhľadom na parlamentné voľby plánované na apríl 2027. Pripomenul, že viaceré európske krajiny už zaznamenali pokusy Ruska ovplyvňovať voľby.
„Ak sa niekto pokúša destabilizovať Fínsko, náš pocit bezpečia alebo našu podporu Ukrajine, má to opačný účinok. Posilňuje to našu jednotu,“ povedal Orpo.
Dlhé hranice
Helsinská polícia začala prvotné vyšetrovanie. Všetkých poslancov vyzvali, aby si všímali podozrivé okolnosti a v prípade potreby podávali trestné oznámenia.
Prezident Alexander Stubb označil útok na poslanca za „útok na demokraciu“. Fínsko, ktoré má s Ruskom hranicu dlhú 1 340 kilometrov, vstúpilo po ruskej invázii na Ukrajinu v apríli 2023 do NATO.
Zdroj: SITA.sk - Fínski politici hlásia podozrivé vlámania do domov, premiér nevylúčil cudzie zasahovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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