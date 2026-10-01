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 24hod.sk    Ekonomika

01. októbra 2026

Pracovná legislatíva musí reagovať na meniaci sa trh, RÚZ predložila štátu návrhy na zmeny


Tagy: BOZP Flexibilný pracovný čas Konkurencieschopnosť prorastové opatrenia Štátny rozpočet Transakčná daň Trh práce Zákonník práce

Samostatnou témou je podľa RÚZ bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, teda takzvané BOZP. Pracovnoprávna legislatíva potrebuje podľa



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gettyimages 1805461591 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Samostatnou témou je podľa RÚZ bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, teda takzvané BOZP.


Pracovnoprávna legislatíva potrebuje podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) zásadnú reformu. Reagovať podľa nich má na meniaci sa trh práce, na ktorý vplýva digitalizácia, flexibilnejšie formy práce, nové profesie, ale aj nedostatok pracovnej sily či rýchle zmeny v ekonomike. RÚZ to uviedla na sociálnej sieti.

Jednoduchšie a pružnejšie pracovné vzťahy


Modernizáciu zákonníka práce RÚZ predstavila na sociálnej sieti ako jeden zo svojich návrhov na prorastové opatrenie. Podľa zamestnávateľov by mala pracovná legislatíva reagovať na zmeny na pracovnom trhu, navrhujú preto jej zásadnú reformu, vrátane pravidiel BOZP. Viesť to má k jednoduchším a pružnejším pracovným vzťahom, ktoré by lepšie zodpovedali realite dnešného pracovného trhu.

Príliš rigidné pravidlá a zdĺhavé administratívne postupy výrazne obmedzujú schopnosť našich firiem súťažiť so spoločnosťami z celej Európy aj sveta. Cieľom nie je oslabovať základnú ochranu zamestnancov. Potrebujeme odstrániť zbytočnú administratívu a pravidlá, ktoré už nezodpovedajú tomu, ako dnes firmy a ľudia pracujú, a vytvoriť väčší priestor na dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom,“ uviedla RÚZ na sociálnej sieti.

Zamestnávatelia navrhujú napríklad väčšiu flexibilitu pracovného času a dočasného prideľovania zamestnancov. Volajú tiež po jasnejších pravidlách pre prácu na diaľku, jednoduchšom využívaní dohôd či pružnejšej organizácii práce.

Samostatnou témou je podľa RÚZ bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, teda takzvané BOZP. „Jeho cieľom musí byť predovšetkým reálna ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov, nie produkcia dokumentov, povinných školení a formálnych kontrol bez primeraného prínosu,“ prízvukovali zamestnávatelia.

RÚZ predložila vyše 200 návrhov


Súčasný systém podľa RÚZ v niektorých prípadoch vytvára povinný dopyt po externých službách a administratívnych úkonoch, z ktorých profitujú poskytovatelia BOZP služieb, pričom náklady znášajú ostatné firmy. „Peniaze a čas majú smerovať do skutočnej prevencie rizík, nie do formalít pre formality,“ zhodnotili zamestnávatelia.

Firmy tiež volajú po pružnejšom pracovnom čase. Ten je podľa zamestnávateľov jednou z podmienok, aby slovenské firmy dokázali rýchlo reagovať, konkurovať v zahraničí, vytvárať pracovné miesta a udržať ich na Slovensku. „Potrebujeme Zákonník práce pre ekonomiku roku 2027, nie pre svet, ktorý už neexistuje,“ zdôraznila RÚZ.

Zamestnávatelia žiadajú vládu o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi o konkrétnych prorastových opatreniach. Už skôr upozornili, že ak majú tieto opatrenia priniesť reálny efekt už v budúcom roku, malo by sa o nich začať rokovať čím skôr a premietnuť by sa mali aj do pripravovaného štátneho rozpočtu.

RÚZ predložila štátu vyše 200 návrhov na podporu rastu, konkurencieschopnosti a zlepšenie podnikateľského prostredia. Pre vývoj slovenskej ekonomiky je podľa zamestnávateľov rozhodujúce najmä zrušenie transakčnej dane bez jej nahradenia ďalšími daňami a odvodmi, prijatie komplexných prorastových opatrení na podporu hospodárskeho rastu a pokračovanie konsolidácie s dôrazom na úspory a efektívnejšie fungovanie štátu.


Zdroj: SITA.sk - Pracovná legislatíva musí reagovať na meniaci sa trh, RÚZ predložila štátu návrhy na zmeny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: BOZP Flexibilný pracovný čas Konkurencieschopnosť prorastové opatrenia Štátny rozpočet Transakčná daň Trh práce Zákonník práce
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