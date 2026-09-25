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25. septembra 2026

Fínsko a Švédsko vyslali stíhačky k ruskému leteckému vojenskému konvoju nad Baltským morom


Tagy: Baltské more bojové stíhačky Fínsky záliv Ruské lietadlá

Fínska armáda uviedla, že išlo o prvú spoločnú operačnú identifikačnú misiu fínskeho a švédskeho letectva. Fínske vzdušné sily v piatok oznámili, že fínske a švédske



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gettyimages 1301793408 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Fínska armáda uviedla, že išlo o prvú spoločnú operačnú identifikačnú misiu fínskeho a švédskeho letectva.


Fínske vzdušné sily v piatok oznámili, že fínske a švédske stíhacie lietadlá boli vyslané na identifikáciu ruských vojenských lietadiel nad Fínskym zálivom.

Podľa vyhlásenia fínskeho letectva boli vo štvrtok aktivované pohotovostné stíhačky oboch severských krajín. Posádky identifikovali ruskú skupinu zloženú z transportného lietadla Tu-134, stíhačiek MiG-31 a Su-30, ktorá sa pohybovala v „medzinárodnom vzdušnom priestore nad Fínskym zálivom.“

Armáda uviedla, že išlo o prvú spoločnú operačnú identifikačnú misiu fínskeho a švédskeho letectva.

Napätie v oblasti Baltského mora v posledných rokoch výrazne vzrástlo a severské krajiny pravidelne vysielajú stíhačky na monitorovanie a identifikáciu ruských lietadiel. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 Švédsko aj Fínsko ukončili desaťročia vojenskej neangažovanosti a vstúpili do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Švédsky premiér Ulf Kristersson operáciu komentoval na sociálnej sieti X. „Baltské more nikdy nebolo také zraniteľné ako dnes, ale zároveň nikdy nebolo chránené lepšie než teraz,“ uviedol.


Zdroj: SITA.sk - Fínsko a Švédsko vyslali stíhačky k ruskému leteckému vojenskému konvoju nad Baltským morom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Baltské more bojové stíhačky Fínsky záliv Ruské lietadlá
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