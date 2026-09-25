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25. septembra 2026
Hormuz sa otvorí do siedmich dní, ak USA splnia požiadavky Teheránu. Loptička je teraz na ich strane
Tagy: blokáda prielivov Hormuzský prieliv Iránsky minister zahraničia Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Revolučné gardy Vojna na Blízkom východe
Minister zahraničia Abbás Arakčí vyhlásil, že po splnení určitých podmienok bude prieliv do týždňa otvorený a začnú sa mierové rokovania. Irán predložil Spojeným štátom návrh na
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25.9.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničia Abbás Arakčí vyhlásil, že po splnení určitých podmienok bude prieliv do týždňa otvorený a začnú sa mierové rokovania.
Irán predložil Spojeným štátom návrh na ukončenie vojny a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do siedmich dní. Pre médiá v New Yorku to uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
„Ak budú splnené určité podmienky, prieliv bude do siedmich dní otvorený a začnú sa rokovania,“ povedal Arakčí novinárom počas návštevy USA pri príležitosti Valného zhromaždenia OSN.
Ako prvá informovala o návrhu japonská agentúra Kjódó s odvolaním sa na vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa. Iránske médiá však následne správu spochybnili a úrady v Teheráne svoju pozíciu bližšie neobjasnili.
Podľa Arakčího najnovší plán počíta so sedemdňovým zastavením všetkých bojových operácií na Blízkom východe vrátane Libanonu. Irán zároveň požaduje uvoľnenie zmrazených aktív v hodnote najmenej 12 miliárd dolárov, zrušenie sankcií na vývoz iránskej ropy a ukončenie námornej blokády zo strany USA.
Na siedmy deň prímeria by Teherán obnovil plavbu cez Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi najdôležitejšie svetové trasy pre prepravu ropy. Arakčí uviedol, že čaká na odpoveď Washingtonu a zároveň tvrdí, že návrh podporuje Čína.
Hovorca iránskych Revolučných gárd Hosejn Mohebí v utorok v exkluzívnom rozhovore pre agentúru AFP povedal, že medzi požiadavkami Teheránu je aj ukončenie nepriateľských akcií v Jemene.
Zdroj: SITA.sk - Hormuz sa otvorí do siedmich dní, ak USA splnia požiadavky Teheránu. Loptička je teraz na ich strane © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán predložil Spojeným štátom návrh na ukončenie vojny a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do siedmich dní. Pre médiá v New Yorku to uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
Bez vysvetlenia
„Ak budú splnené určité podmienky, prieliv bude do siedmich dní otvorený a začnú sa rokovania,“ povedal Arakčí novinárom počas návštevy USA pri príležitosti Valného zhromaždenia OSN.
Ako prvá informovala o návrhu japonská agentúra Kjódó s odvolaním sa na vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa. Iránske médiá však následne správu spochybnili a úrady v Teheráne svoju pozíciu bližšie neobjasnili.
Sedem dní prímeria
Podľa Arakčího najnovší plán počíta so sedemdňovým zastavením všetkých bojových operácií na Blízkom východe vrátane Libanonu. Irán zároveň požaduje uvoľnenie zmrazených aktív v hodnote najmenej 12 miliárd dolárov, zrušenie sankcií na vývoz iránskej ropy a ukončenie námornej blokády zo strany USA.
Na siedmy deň prímeria by Teherán obnovil plavbu cez Hormuzský prieliv, ktorý patrí medzi najdôležitejšie svetové trasy pre prepravu ropy. Arakčí uviedol, že čaká na odpoveď Washingtonu a zároveň tvrdí, že návrh podporuje Čína.
Hovorca iránskych Revolučných gárd Hosejn Mohebí v utorok v exkluzívnom rozhovore pre agentúru AFP povedal, že medzi požiadavkami Teheránu je aj ukončenie nepriateľských akcií v Jemene.
Zdroj: SITA.sk - Hormuz sa otvorí do siedmich dní, ak USA splnia požiadavky Teheránu. Loptička je teraz na ich strane © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: blokáda prielivov Hormuzský prieliv Iránsky minister zahraničia Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Revolučné gardy Vojna na Blízkom východe
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