Voľby by vyhral Smer, tretí je Hlas. Z parlamentu by vypadli matovičovci a vrátila by sa Republika

14.12.2023 (SITA.sk) - Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, tak by vyhrala strana Smer-SD , ktorej by dalo svoj hlas 24,2 percenta ľudí, na druhom mieste by skončilo hnutie Progresívne Slovensko s podporou 21,4 percenta a na treťom mieste je strana Hlas-SD so ziskom 14,6 percenta.Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie JOJ Na hrane. Agentúra robila prieskum od 11. do 13. decembra na vzorke 1 000 respondentov. Ako ďalej z prieskumu vyplynulo, do parlamentu by sa dostali aj Kresťanskodemokratické hnutie (7,3 %), strana Sloboda a Solidarita (6,4 %), hnutie Republika (5,4 %) a Slovenská národná strana (5,3 %).Do parlamentu by sa nedostala koalícia Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia s podporou 6,8 percenta hlasov (na zvolenie do parlamentu potrebuje trojkoalícia najmenej 7 percent hlasov voličov, pozn. SITA). Prieskum tiež ukázal, že 12,7 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť, ďalších 8,9 percenta respondentov by voliť nešlo.