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30. júna 2026
Fínsko po takmer 150 rokoch definitívne ukončilo analógové pevné linky
Posledný veľký operátor odstavil zastaranú sieť založenú na medených vedeniach, ktorú nahradili mobilné a digitálne služby.
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Fínsko v utorok definitívne ukončilo prevádzku analógnych telefónnych liniek, čím sa po takmer 150 rokoch skončila jedna éra telekomunikácií v krajine.
Severská krajina sa tak zaradila medzi štáty, ktoré úplne prešli na modernú digitálnu infraštruktúru.
Posledný telefonát
Posledný veľký operátor s analógovou pevnou sieťou, spoločnosť Elisa, ukončil službu symbolickým telefonátom medzi generálnym riaditeľom Topim Mannerom a šéfom fínskeho úradu pre dopravu a komunikácie Jarkkom Saarimäkim.
„O niekoľko rokov si už možno ani nebudeme vedieť predstaviť, že sme kedysi telefonovali prostredníctvom medených káblov,“ uviedol počas rozlúčkového hovoru Manner.
Koniec 19. storočia
Fínska pevná telefónna sieť začala fungovať v 80. rokoch 19. storočia. Rozvoj mobilných technológií a internetu však postupne vytlačil tradičné telefonovanie cez medené vedenia.
V čase oznámenia odstavenia siete mala spoločnosť Elisa už len niekoľko tisíc zákazníkov využívajúcich výlučne pevnú linku.
Podobný prechod na digitálne siete už uskutočnili aj Estónsko, Holandsko, Nórsko a Španielsko. Vo Fínsku budú po utorku pevné telefónne služby poskytovať už len niektorí lokálni operátori pre obmedzený počet zákazníkov.
Zdroj: SITA.sk - Fínsko po takmer 150 rokoch definitívne ukončilo analógové pevné linky © SITA Všetky práva vyhradené.
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