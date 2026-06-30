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30. júna 2026
Matovič vyrukoval s akčnou novinkou: 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne vedomostný kvíz o Ficovi – VIDEO
Igor Matovič prišiel s nevídanou novinkou. Hnutie Slovensko začína svoju letnú roadshow po Slovensku.
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30.6.2026 (SITA.sk) - Igor Matovič prišiel s nevídanou novinkou.
"Myslíš si, že o Ficových kauzách vieš viac ako ostatní? Tak to poď dokázať! Počas leta prídeme do okresných miest po celom Slovensku a prinesieme nielen ostré politické súboje a diskusie, ale aj súťaže, zábavu a skvelé výhry," znie výzva, ktorú zverejnil na sociálnej sieti šéf Hnutia Slovensko Matovič.
Expremiér prišiel s nevídanou novinkou ponúknuť výhru 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne špeciálny vedomostný kvíz. Ako ozrejmili matovičovci, otázky v kvíze budú zamerané "na najväčšie korupčné kauzy a morálne zlyhania Roberta Fica a všetkých jeho skorumpovaných vlád".
No 200 eur za nákup potravín ponúka Matovič aj tým podporovateľom súčasnej vlády, ktorí sú ochotní vystúpiť na legendárneho Raptora a dokážu v dialógu obhajovať vládu Roberta Fica. Prvá zastávka letnej roadshow Hnutia Slovensko bude 1. júla v Michalovciach.
Zdroj: SITA.sk - Matovič vyrukoval s akčnou novinkou: 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne vedomostný kvíz o Ficovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko začína svoju letnú roadshow po Slovensku. Igor Matovič dokonca ohlásil aj vedomostnú súťaž, v rámci ktorého môžu záujemcovia vyhrať nákup potravín za 200 eur.
"Myslíš si, že o Ficových kauzách vieš viac ako ostatní? Tak to poď dokázať! Počas leta prídeme do okresných miest po celom Slovensku a prinesieme nielen ostré politické súboje a diskusie, ale aj súťaže, zábavu a skvelé výhry," znie výzva, ktorú zverejnil na sociálnej sieti šéf Hnutia Slovensko Matovič.
Expremiér prišiel s nevídanou novinkou ponúknuť výhru 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne špeciálny vedomostný kvíz. Ako ozrejmili matovičovci, otázky v kvíze budú zamerané "na najväčšie korupčné kauzy a morálne zlyhania Roberta Fica a všetkých jeho skorumpovaných vlád".
No 200 eur za nákup potravín ponúka Matovič aj tým podporovateľom súčasnej vlády, ktorí sú ochotní vystúpiť na legendárneho Raptora a dokážu v dialógu obhajovať vládu Roberta Fica. Prvá zastávka letnej roadshow Hnutia Slovensko bude 1. júla v Michalovciach.
Zdroj: SITA.sk - Matovič vyrukoval s akčnou novinkou: 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne vedomostný kvíz o Ficovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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