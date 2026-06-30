Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Melánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. júna 2026

Matovič vyrukoval s akčnou novinkou: 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne vedomostný kvíz o Ficovi – VIDEO


Tagy: Opozícia predseda hnutia Slovensko

Igor Matovič prišiel s nevídanou novinkou. Hnutie Slovensko začína svoju letnú roadshow po Slovensku.



Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - Igor Matovič prišiel s nevídanou novinkou.

 

Matovič vyrukoval s akčnou novinkou: 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne vedomostný kvíz o Ficovi – VIDEO

Hnutie Slovensko začína svoju letnú roadshow po Slovensku. Igor Matovič dokonca ohlásil aj vedomostnú súťaž, v rámci ktorého môžu záujemcovia vyhrať nákup potravín za 200 eur.


"Myslíš si, že o Ficových kauzách vieš viac ako ostatní? Tak to poď dokázať! Počas leta prídeme do okresných miest po celom Slovensku a prinesieme nielen ostré politické súboje a diskusie, ale aj súťaže, zábavu a skvelé výhry," znie výzva, ktorú zverejnil na sociálnej sieti šéf Hnutia Slovensko Matovič.

Expremiér prišiel s nevídanou novinkou ponúknuť výhru 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne špeciálny vedomostný kvíz. Ako ozrejmili matovičovci, otázky v kvíze budú zamerané "na najväčšie korupčné kauzy a morálne zlyhania Roberta Fica a všetkých jeho skorumpovaných vlád". 

No 200 eur za nákup potravín ponúka Matovič aj tým podporovateľom súčasnej vlády, ktorí sú ochotní vystúpiť na legendárneho Raptora a dokážu v dialógu obhajovať vládu Roberta Fica. Prvá zastávka letnej roadshow Hnutia Slovensko bude 1. júla v Michalovciach.


Zdroj: SITA.sk - Matovič vyrukoval s akčnou novinkou: 200 eur na nákup potravín tomu, kto zvládne vedomostný kvíz o Ficovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia predseda hnutia Slovensko
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Matovič ukázal Kaliňákovu vilu a žiada odstúpenie ministra. Začal zbierať podpisy – VIDEO (13. 3. 2025)
 Matovič adresoval progresívcom kritiku. PS rozbíja opozíciu a ľuďom berie nádej, že vieme držať spolu, kritizuje (18. 2. 2025)
 Matovič by chcel, aby za prezidentku kandidovala konzervatívna žena (6. 1. 2024)
 Kaliňák to s Matovičom podľa Ódora prepískli. Najskôr sa im diskutovať nechce a potom je divadelné predstavenie (13. 9. 2023)
 Bratislavská polícia vyhodnotí incident medzi Matovičom a Kaliňákom (13. 9. 2023)
 Politici odsudzujú konflikt Matoviča a Kaliňáka: Ponižujúce, nebezpečné (13. 9. 2023)
 Dzurinda: Potýčka medzi Matovičom a Kaliňákom už nemá nič spoločné s migráciou. Fico sa hanbí „opraviť zákon“ (13. 9. 2023)
 Video: Matovič narušil tlačovku Smeru, padli aj vulgarizmy a došlo aj na fyzické útoky (13. 9. 2023)
 Video: Matovič odmieta, že provokoval LGBTI+ aktivistov na proteste (3. 5. 2023)
 Matovič chce zrušiť daň z príjmu matkám s maloletými deťmi (15. 4. 2023)



nasledujúci článok >>
Fínsko po takmer 150 rokoch definitívne ukončilo analógové pevné linky
<< predchádzajúci článok
Irán varuje USA pred porušením dohody, hrozí okamžitou odpoveďou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 