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30. júna 2026

O post primátorky Košíc zabojuje aj starostka sídliska Nad jazerom Lenka Kovačevičová – FOTO


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku KSK Košický samosprávny kraj ohlásenie kandidatúry Primátor Košíc Sídlisko KVP starostka mestskej časti Nad jazerom

Toto rozhodnutie je podľa nej jedno z najdôležitejších v jej súkromnom i profesionálnom živote. Rady kandidátov na primátora Košíc sa rozširujú, kandidatúru ohlásila prvá žena. O primátorskú ...



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731916524_1544320117191927_8812216154716873598_n 676x507 30.6.2026 (SITA.sk) - Toto rozhodnutie je podľa nej jedno z najdôležitejších v jej súkromnom i profesionálnom živote.


Rady kandidátov na primátora Košíc sa rozširujú, kandidatúru ohlásila prvá žena. O primátorskú stoličku zabojuje dlhoročná starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. V utorok oficiálne oznámila svoju kandidatúru na primátorku mesta Košice v jesenných komunálnych voľbách. Kandiduje ako nezávislá občianska kandidátka. Toto rozhodnutie je podľa nej jedno z najdôležitejších v jej súkromnom i profesionálnom živote.

Regionálna predsedníčka ZMOS


„Nebolo to rozhodnutie z večera do rána. Vznikalo postupne na základe dlhoročných skúseností v samospráve, podpory mnohých Košičanov, ale aj ich oprávnenej nespokojnosti s tým, ako dnes mesto funguje. Nastal čas na zmenu,“ uviedla.

Vo verejnej správe pôsobí viac ako dvanásť rokov, tri volebné obdobia ako starostka, vedie i Finančnú komisiu Košického samosprávneho kraja, je predsedníčkou Majetkovej komisie mesta Košice aj predsedníčkou Rady starostov mesta Košice.

Pôsobí tiež v pozícii regionálnej predsedníčky Združenia miest a obcí Slovenska pre mesto Košice. Druhé najväčšie mesto na Slovensku podľa Kovačevičovej potrebuje skúsené, odborné a profesionálne vedenie.

Obnova ciest a verejných priestranstiev


„Riadiť Košice je ako pilotovať veľký boeing. Nestačí mať dobré úmysly. Potrebné sú skúsenosti, odborné znalosti, odvaha prijímať rozhodnutia a schopnosť spájať ľudí. Som pripravená prevziať túto zodpovednosť,“ skonštatovala.

Predstavila aj hlavné priority svojej kandidatúry a prezentovala základné oblasti, ktorým sa chce venovať. Ide napríklad o výrazné posilnenie bezpečnosti a verejného poriadku, modernizáciu a personálne posilnenie mestskej polície či rozšírenie inteligentného kamerového systému na celé mesto.

Chce tiež systematické riešenie nelegálnych osád a ochranu verejného poriadku, čistejšie ulice a kvalitnejšiu údržbu verejných priestranstiev. Prioritou sú aj obnova ciest, chodníkov a garážových lokalít či výstavba dostupného nájomného bývania.

Spravodlivé financovanie mestských častí


Menovala tiež spravodlivejšie financovanie mestských častí, fungujúcu dopravu aj riešenie parkovacej politiky a rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Medzi Kovačevičovej prioritami sú aj príležitosti pre mladých, rodiny s deťmi, seniorov, a otvorené a transparentné riadenie mesta.

Kovačevičová okrem iného predstavila aj občiansku iniciatívu Tím Košice. Tvorená je odborníkmi, komunálnymi politikmi, starostami, ale aj poslancami a aktívnymi občanmi.

„Nezaujíma nás stranícka príslušnosť. Mesto potrebuje odborníkov, ľudí so skúsenosťami a chuťou pracovať pre Košice. Politiku nechajme parlamentu. Košice potrebujú výsledky. Košice musia začať fungovať!“ prízvukovala Kovačevičová.

"Nie som politický hazardér"


Obyvateľstvo mesta vyzvala, aby sa aktívne zapojilo do tvorby programu a budúcnosti Košíc a pridalo sa k Tímu Košice. Kompletný volebný program plánuje predstavovať postupne v najbližších mesiacoch. Na margo toho, či bude kandidovať opäť aj na post starostky sa jednoznačne nevyjadrila, povedala, že sú len na začiatku kampane a nevie, čo prinesú najbližšie mesiace.

Kovačevičová je okrem iného aj poslankyňou mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslankyňou zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. O tieto funkcie sa podľa jej slov chce opätovne uchádzať aj v jesenných komunálnych voľbách.
 
 

Fotogaléria k článku:

 
 

href="https://sita.sk/fotogaleria/lenka-kovacevicova-ohlasila-kandidaturu-na-post-primatorky-kosic-fotografie/">Lenka Kovačevičová ohlásila kandidatúru na post primátorky Košíc (fotografie)



„Nie som politický hazardér,” povedala, zdôrazňujúc svoje skúsenosti z komunálnej politiky. Na kampaň plánuje využiť najmä svoje súkromné zdroje, spomenula aj možné príspevky od podporovateľov.

V súčasnosti sú ohlásenými kandidátmi na post primátora Košíc Martin Mudrák, ktorý kandiduje s podporou hnutia Progresívne Slovensko, taktiež starosta sídliska KVP Ladislav Lörinc, mandát sa chystá obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček. Kandidatúru v rovnaký deň ako Kovačevičová ohlásil aj konzultant a lobista EÚ Miroslav Sabol.


Zdroj: SITA.sk - O post primátorky Košíc zabojuje aj starostka sídliska Nad jazerom Lenka Kovačevičová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku KSK Košický samosprávny kraj ohlásenie kandidatúry Primátor Košíc Sídlisko KVP starostka mestskej časti Nad jazerom
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