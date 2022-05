Fínsky parlament odobril vstup krajiny do NATO, ministerka zahraničia hovorí o najlepšom rozhodnutí

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Fínsky parlament schválil návrh, aby krajina požiadala o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Parlament podporuje fínsku prihlášku do NATO,“ oznámili prostredníctvom oficiálneho účtu fínskeho parlamentu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Návrh prešiel v pomere 188 hlasov za a osem proti.Švédska ministerka zahraničia Ann Linde v utorok podpísala formálnu žiadosť o vstup NATO. Stalo sa tak deň po tom, čo Švédsko oznámilo, že sa bude usilovať o členstvo vo vojenskej aliancii.„Mám pocit, že sme urobili rozhodnutie, ktoré je pre Švédsko najlepšie,“ vyjadrila sa ministerka pri podpisovaní dokumentu, ktorý odošlú generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi . Severskí susedia sa rozhodli vstúpiť do NATO a ukončiť svoju dlhodobú neutralitu po ruskej invázii na Ukrajinu.