Mikulec: O žiadnej tajnej policajnej akcii na Bezpečnostnej rade reč nebola, Fico verejnosť ohuruje klamstvami

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Informácie o údajnej pripravovanej policajnej akcii zameranej na príslušníkov policajnej inšpekcie, sudcov alebo prokurátorov nikdy na Bezpečnostnej rade SR nezazneli a Robert Fico (Smer-SD) sa snaží zavádzať verejnosť výmyslami a klamstvami.Povedal to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v utorok v relácií Na telo plus na Tvnoviny.sk. Šéf rezortu vnútra nevidí dôvod na to, aby bola zvolávaná ďalšia bezpečnostná rada. O tú žiadal predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár Kollár podľa Mikulca na koaličnej rade vysvetlil, že nepotvrdil to, čo hovoril Fico, a údajne myslel iné informácie, pre ktoré mala byť podľa neho zvolaná bezpečnostná rada.„Podľa jeho vysvetlenia mal na mysli nie informácie, ktoré hovoril pán Fico, ale ktoré počul niekde inde v rámci Národnej rady SR alebo v mediách od policajného prezidenta,“ objasnil Mikulec.