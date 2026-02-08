Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. februára 2026

Firemné benefity strácajú silu a stali štandardom, o lojalite zamestnancov rozhoduje niečo iné


Firemné benefity, ktoré boli dlho považované za jeden z hlavných nástrojov v boji o zamestnanca, v posledných rokoch ...



gettyimages 1077547048 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) -


Firemné benefity, ktoré boli dlho považované za jeden z hlavných nástrojov v boji o zamestnanca, v posledných rokoch narážajú na svoje limity. Benefity sa stali štandardom a ich samotná existencia dnes už len zriedka rozhoduje o zotrvaní a lojalite zamestnancov.

Čo rozhoduje o zotrvaní


Poukazujú na to aj viaceré zahraničné štúdie, podľa ktorých zotrvanie zamestnancov vo firme skôr ovplyvňuje kvalita vedenia, miera dôvery v manažment, zrozumiteľnosť očakávaní a každodenná pracovná skúsenosť než rozsah benefitov a finančných stimulov.

Fluktuáciu v zamestnaní tak podľa zistení z viacerých štúdií ovplyvňuje najmä kvalita vedenia. Ukazuje to aj správa o stave globálneho pracoviska Gallup – State of the Global Workplace 2024, podľa ktorej nízka angažovanosť a vysoká fluktuácia sú častejšie dôsledkom slabého manažmentu, nízkej dôvery a nejasných očakávaní, ako otázkou odmeňovania. Zistenia ukázali, že až 70 % rozdielov v angažovanosti súvisí s kvalitou vedenia.

Zamestnanci hľadajú stabilitu a férovosť


Podobné závery priniesla aj štúdia McKinsey – The Great Attrition Revisited z roku 2024. Podľa nej vyše polovica zamestnancov, ktorí zvažovali odchod alebo odišli z práce, označili za hlavný dôvod každodennú pracovnú skúsenosť – najmä spôsob riadenia, samotné pracovné prostredie a dlhodobú udržateľnosť práce. Finančné a benefitové faktory zohrávali v rozhodovaní až sekundárnu úlohu.

Odborníci sa zhodujú, že zamestnanci v súčasnosti nehľadajú viac výhod, ale skôr stabilitu a férovosť. Ak je rozdiel medzi tým, ako sa firmy prezentujú navonok a tým, ako sa v nich reálne pracuje, zamestnanci dokážu podľa nich tento nesúlad rýchlo vnímať a považujú ho za jeden z hlavných dôvodov, prečo strácajú dôveru k zamestnávateľovi.

Týmto smerom sa začínajú uberať aj niektoré slovenské firmy, ktoré začínajú väčší dôraz klásť na stabilitu pracovného prostredia, funkčné a dobre spolupracujúce tímy, jasné očakávania a osobný rozvoj, ktorý ma zmysel aj v dlhšom horizonte.


Zdroj: SITA.sk - Firemné benefity strácajú silu a stali štandardom, o lojalite zamestnancov rozhoduje niečo iné © SITA Všetky práva vyhradené.

SaS nepočíta so Sulíkom na kandidátke, Gröhling reagoval aj na špekulácie o Kollárovi
SaS odmieta voľbu nového generálneho prokurátora pred voľbami, Gröhling hovorí o nebezpečnom precedense

