Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Firemné vzdelávanie s výsledkami: Ako zistiť, či sa oplatí?


Tagy: Firemné vzdelávanie PR Vzdelávanie WocaBee

Aké pokroky na školeniach zamestnanci dosahujú a ako zlepšujú obchodné výsledky? Je možné merať efektivitu vzdelávania aj v reálnom čase? Na



Zdieľať
13.8.2025 (SITA.sk) - Aké pokroky na školeniach zamestnanci dosahujú a ako zlepšujú obchodné výsledky? Je možné merať efektivitu vzdelávania aj v reálnom čase? Na bezplatnom webinári vo štvrtok 21. augusta 2025 vám predstavíme konkrétne nástroje, ktoré majú manažéri k dispozícii na hodnotenie efektivity vo vzdelávaní.


Praktický webinár Ako merať prínos firemného vzdelávania v praxi je určený pre všetkých HR špecialistov, majiteľov firiem či manažérov, ktorí potrebujú vidieť výsledky svojich investícií do kurzov a školení. Tému pripravili skúsené lektorky a koučky Eva Pilarčíková a Michaela Köszegi, spolu s odborníkom na digitálne vzdelávanie Michalom Ošvátom.

Webinár sa uskutoční vo štvrtok 21. augusta 2025 od 11.00 do 12.00 hod online. Účasť na podujatí je bezplatná, potrebná je registrácia vopred na tomto linku.

Dotazníky spokojnosti nestačia


V súčasnosti firmy denne čelia rastúcim nákladom a manažéri sa čoraz častejšie stretávajú s náročnou otázkou: "Čo nám to firemné školenie vlastne prinieslo?".

Meranie dopadu vzdelávania už nemôže byť len o reportovaní absolvovaných hodín školení či vyplnených dotazníkoch spokojnosti. Firma musí mať istotu, že vzdelávanie nie je pre zamestnancov iba drahým firemným benefitom, ale skutočne ich posúva dopredu.

Manažéri preto potrebujú poznať nástroje na meranie efektivity vzdelávacích programov. Veľkou pomôckou sú pri tom inovatívne digitálne nástroje, ktoré umožňujú sledovať pokroky zamestnancov aj v reálnom čase.

Zmena postojov či motivácie – ako to zmerať?


Lektorka a koučka Eva Pilarčíková sa vo svojej praxi zameriava na osobnú efektivitu aj na meranie výsledkov vo vzdelávaní. "Až príliš často sa stretávam s tým, že firmy majú detailne nastavené vzdelávacie plány, chýba im však prehľad o výsledkoch alebo ich správna interpretácia," tvrdí Pilarčíková.

Podľa koučky a facilitátorky Michaely Köszegi je skutočný dopad rozvoja zamestnancov založený na zmene postojov, správania a motivácie. Na webinár prinesie overené postupy, ako tento dopad merať kombináciou viacerých metód.

Jazykové vzdelávanie: Sledujte pokrok v reálnom čase


Špeciálna časť webináru sa bude venovať jazykovému vzdelávaniu. Organizácia kurzov je pre firmy často náročná na čas aj rozpočet, a reálne prínosy bývajú prinajmenšom otázne. Riešenie prináša inovatívna aplikácia LangBee, ktorá umožňuje sledovať pokroky v učení v reálnom čase. Neobmedzené AI konverzácie BeeTalk™ zamestnancom poskytujú možnosť denne konverzovať s virtuálnym "native speakerom" priamo v aplikácii.

Michal Ošvát, autor LangBee, hovorí: "Firmy konečne získavajú nástroj, ktorý im za zlomok ceny klasických jazykových kurzov poskytne nielen efektívne vzdelávanie, ale aj prehľadné dáta o pokroku a zapojení zamestnancov."

Zmeňte svoj pohľad na efektivitu vo vzdelávaní


Ak ste HR manažér, vediete tímy alebo ste podnikateľ, ktorý chce investovať do rozvoja zamestnancov zmysluplne a efektívne, tento webinár je pre vás:

✅ Získate praktické tipy na meranie efektivity vzdelávania

✅ Dozviete sa o chybách firiem pri hodnotení vzdelávania

✅ Uvidíte, ako sa dá merať pokrok aj v reálnom čase

✅ Získate odpovede na svoje otázky v živej diskusii

Na webinár Ako merať prínos firemného vzdelávania v praxi sa môžete bezplatne zaregistrovať na tomto odkaze:

https://langbee.app/app/webinar/2025-b2b/?lang=SK&src=stb

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Firemné vzdelávanie s výsledkami: Ako zistiť, či sa oplatí? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Firemné vzdelávanie PR Vzdelávanie WocaBee
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ropovod Družba zasiahol rozsiahly požiar v najväčšom uzle na ruskom území
<< predchádzajúci článok
Vojvodinskí Slováci sú občania Únie, Európska komisia musí podľa progresívcov okamžite riešiť násilný čin v Srbsku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 