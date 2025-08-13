|
Firemné vzdelávanie s výsledkami: Ako zistiť, či sa oplatí?
Aké pokroky na školeniach zamestnanci dosahujú a ako zlepšujú obchodné výsledky? Je možné merať efektivitu vzdelávania aj v reálnom čase?
13.8.2025 (SITA.sk) - Aké pokroky na školeniach zamestnanci dosahujú a ako zlepšujú obchodné výsledky? Je možné merať efektivitu vzdelávania aj v reálnom čase? Na bezplatnom webinári vo štvrtok 21. augusta 2025 vám predstavíme konkrétne nástroje, ktoré majú manažéri k dispozícii na hodnotenie efektivity vo vzdelávaní.
Praktický webinár Ako merať prínos firemného vzdelávania v praxi je určený pre všetkých HR špecialistov, majiteľov firiem či manažérov, ktorí potrebujú vidieť výsledky svojich investícií do kurzov a školení. Tému pripravili skúsené lektorky a koučky Eva Pilarčíková a Michaela Köszegi, spolu s odborníkom na digitálne vzdelávanie Michalom Ošvátom.
Webinár sa uskutoční vo štvrtok 21. augusta 2025 od 11.00 do 12.00 hod online. Účasť na podujatí je bezplatná, potrebná je registrácia vopred na tomto linku.
V súčasnosti firmy denne čelia rastúcim nákladom a manažéri sa čoraz častejšie stretávajú s náročnou otázkou: "Čo nám to firemné školenie vlastne prinieslo?".
Meranie dopadu vzdelávania už nemôže byť len o reportovaní absolvovaných hodín školení či vyplnených dotazníkoch spokojnosti. Firma musí mať istotu, že vzdelávanie nie je pre zamestnancov iba drahým firemným benefitom, ale skutočne ich posúva dopredu.
Manažéri preto potrebujú poznať nástroje na meranie efektivity vzdelávacích programov. Veľkou pomôckou sú pri tom inovatívne digitálne nástroje, ktoré umožňujú sledovať pokroky zamestnancov aj v reálnom čase.
Lektorka a koučka Eva Pilarčíková sa vo svojej praxi zameriava na osobnú efektivitu aj na meranie výsledkov vo vzdelávaní. "Až príliš často sa stretávam s tým, že firmy majú detailne nastavené vzdelávacie plány, chýba im však prehľad o výsledkoch alebo ich správna interpretácia," tvrdí Pilarčíková.
Podľa koučky a facilitátorky Michaely Köszegi je skutočný dopad rozvoja zamestnancov založený na zmene postojov, správania a motivácie. Na webinár prinesie overené postupy, ako tento dopad merať kombináciou viacerých metód.
Špeciálna časť webináru sa bude venovať jazykovému vzdelávaniu. Organizácia kurzov je pre firmy často náročná na čas aj rozpočet, a reálne prínosy bývajú prinajmenšom otázne. Riešenie prináša inovatívna aplikácia LangBee, ktorá umožňuje sledovať pokroky v učení v reálnom čase. Neobmedzené AI konverzácie BeeTalk™ zamestnancom poskytujú možnosť denne konverzovať s virtuálnym "native speakerom" priamo v aplikácii.
Michal Ošvát, autor LangBee, hovorí: "Firmy konečne získavajú nástroj, ktorý im za zlomok ceny klasických jazykových kurzov poskytne nielen efektívne vzdelávanie, ale aj prehľadné dáta o pokroku a zapojení zamestnancov."
Ak ste HR manažér, vediete tímy alebo ste podnikateľ, ktorý chce investovať do rozvoja zamestnancov zmysluplne a efektívne, tento webinár je pre vás:
✅ Získate praktické tipy na meranie efektivity vzdelávania
✅ Dozviete sa o chybách firiem pri hodnotení vzdelávania
✅ Uvidíte, ako sa dá merať pokrok aj v reálnom čase
✅ Získate odpovede na svoje otázky v živej diskusii
Na webinár Ako merať prínos firemného vzdelávania v praxi sa môžete bezplatne zaregistrovať na tomto odkaze:
https://langbee.app/app/webinar/2025-b2b/?lang=SK&src=stb
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Firemné vzdelávanie s výsledkami: Ako zistiť, či sa oplatí? © SITA Všetky práva vyhradené.
