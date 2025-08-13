Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.8.2025
13. augusta 2025

Ropovod Družba zasiahol rozsiahly požiar v najväčšom uzle na ruskom území


Tagy: Ropovod ruské územie ukrajinský útok vojna na Ukrajine

Čerpaciu stanicu ruského ropovodu Družba v Brianskej oblasti zasiahli v noci na stredu ukrajinské drony. Uviedol to zdroj webu Ukrajinská pravda v spravodajských službách Ukrajiny. Podľa ruských ...



russia_fire_16920 3f27fae932514c09925dddb6850e011a 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - Čerpaciu stanicu ruského ropovodu Družba v Brianskej oblasti zasiahli v noci na stredu ukrajinské drony. Uviedol to zdroj webu Ukrajinská pravda v spravodajských službách Ukrajiny.


Podľa ruských telegramových kanálov bolo na mieste čerpacej stanice Uneča a v okolí v noci počuť sériu výbuchov. Následne na čerpacej stanici ropy vypukol rozsiahly požiar a na miesto vyslali záchranárov.

Zdroj Ukrajinskej pravdy sa vyjadril, že útok podnikli ukrajinské samovražedné drony. Ropný terminál Uneča je najväčším uzlom ropovodného systému Družba, ktorý vlastní holdingová spoločnosť Transnefteproduct a podieľa sa na zásobovaní ruskej vojensko-priemyselnej základne.


Zdroj: SITA.sk - Ropovod Družba zasiahol rozsiahly požiar v najväčšom uzle na ruskom území © SITA Všetky práva vyhradené.

