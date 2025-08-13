|
13.8.2025
Meniny má Ľubomír
13. augusta 2025
Vojvodinskí Slováci sú občania Únie, Európska komisia musí podľa progresívcov okamžite riešiť násilný čin v Srbsku
Europoslanci žiadajú Európsku komisiu (EK), aby okamžite riešila násilný incident v Báčskom Petrovci. Poslanci
13.8.2025 (SITA.sk) - Europoslanci žiadajú Európsku komisiu (EK), aby okamžite riešila násilný incident v Báčskom Petrovci. Poslanci Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko (PS) adresovali list podpredsedníčke EK a vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci Kaji Kallasovej a komisárke pre rozšírenie Marte Kos.
V liste upozorňujú na incident z 9. augusta, keď v Srbsku došlo k násilnému potlačeniu slobody prejavu a zásahu do práv menšiny. Europoslanci za PS zdôraznili, že je to v priamom rozpore s hodnotami EÚ. Prípad podľa europoslankyne Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej nesmie zostať bez odozvy.
„EÚ musí brániť ľudské práva nielen vo svojich členských štátoch, ale aj v krajinách uchádzajúcich sa o členstvo,“ uviedla Cifrová Ostrihoňová. Europoslanci v liste ďalej pripomenuli, že Srbsko ako kandidátska krajina je viazané plniť Kodanské kritériá a dodržiavať zásady právneho štátu, práva menšín a slobody zhromažďovania a prejavu v rovnakej miere ako členské krajiny EÚ.
„Časť vojvodinských Slovákov má slovenské občianstvo, a teda ide aj o útok na občanov EÚ,“ zdôraznili europoslanci. Tento incident nie je podľa slov europoslankyne Lucie Yar ojedinelý.
„Vidíme znepokojivý trend zásahov do práv slovenskej menšiny v Srbsku – od manipulácie volieb v Matici slovenskej až po fyzické útoky. EÚ musí vyslať jasný signál, že takéto konanie je neprípustné,“ doplnila Yar.
Vedúci delegácie PS v Európskom parlamente Martin Hojsík zdôraznil, že je potrebné konať okamžite. EK musí podľa neho bezodkladne žiadať nezávislé a transparentné vyšetrovanie a prijať mechanizmy na zabezpečenie toho, že vinníci ponesú zodpovednosť.
Europoslanci za PS tak vyzvali EK, aby tento incident verejne odsúdila a požiadala Srbsko o potvrdenie záväzku chrániť základné práva. Ďalej EK vyzvali, aby žiadala nezávislé a transparentné vyšetrovanie s mechanizmami monitorovania a zabezpečenia zodpovednosti.
Europoslanci ďalej požadujú, aby EK vstúpila do dialógu so srbskými orgánmi na všetkých úrovniach s cieľom garantovať bezpečnosť menšinových komunít. Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí.
Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku. Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.
Zdroj: SITA.sk - Vojvodinskí Slováci sú občania Únie, Európska komisia musí podľa progresívcov okamžite riešiť násilný čin v Srbsku © SITA Všetky práva vyhradené.
