Firma Apple začala vyrábať tvárové štíty aj pre zdravotníkov, jeden kus zmontujú do dvoch minút

Najskôr zdravotníci, potom svet

Na výrobu používajú aj materiál z Číny

6.4.2020 - Spoločnosť Apple začala vyrábať ochranné tvárové štíty pre zdravotníkov. Výkonný riaditeľ Tim Cook na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter v nedeľu uviedol, že firma navrhla a začala vyrábať túto pomôcku.Týždenne chce vyprodukovať viac ako milión kusov, ktoré bude najprv posielať zdravotníkom v rámci USA a potom distribuovať do sveta.Apple už oznámil, že do sveta pošle 20 miliónov tvárových masiek, ktoré majú pomôcť v boji proti šíreniu koronavírusu."Je to naozaj globálne úsilie. Neustále spolupracujeme s vládami na všetkých úrovniach, aby sme zabezpečili, že pomoc dorazí tam, kde ju najviac potrebujú," uviedol Cook.Potvrdil, že prvú zásielku plastových štítov doručili minulý týždeň do niektorých nemocníc v Silicon Valley. Na zmontovanie jedného kusu potrebujú menej ako dve minúty, pričom na výrobu používajú materiály z USA a Číny.Nedostatok vybavenia a pomôcok hlásia zdravotníci z celého sveta. Pomôcť sa im rozhodli aj mnohé iné spoločnosti, napríklad aj z automobilového priemyslu.Vo Veľkej Británii prisľúbilo približne 1400 majiteľov 3D tlačiarní, že svoje zariadenia využijú na produkciu tvárových štítov pre členov Národného zdravotníckeho systému (NHS).