Slováci hackovali koronakrízu: uspeli nápady na odbremenenie zdravotníkov, predvídanie nakazených aj ľahší život v izolácii

Toto je finálová sedmička projektov:

1. #jetuplno

Aplikácia odpovedá na otázku, kam sa oplatí ísť na vzduch bez toho, aby človek stretol celé mesto. Ak ťa hnevá, že "je tu plno", jedným klikom nám to oznám, aby o tom vedeli všetci. Tvorcovia očakávajú rozšírenie o ďalšie vstupy (wifi mestá, počasie, sezónnosť) a monitoring sociálnych médií pomocou profilov @jetuplno a @jetuprazdno.

2. Bear with Life

Sociálne dištancovanie zásadne zmenilo životy ľudí. Oveľa viac času trávime v oveľa menšej sociálnej skupine. Toto je pre ľudí, prirodzene spoločenské bytosti, veľmi náročné, a výrazne zvyšuje riziko sociálnej izolácie pre všetkých okolo nás. Aplikácia Bear with Life pomáha vytvárať zdravé návyky v časoch, keď sa nemôžeme s ľuďmi fyzicky stretávať tak často, ako by sme chceli. Prináša vybraný zoznam aktivít, umožňuje zdieľať pokrok so skupinami blízkych a zaznamenávať si, ako sa cítia v týchto ťažkých časoch.

3. EmployWe

Online B2B platforma, kde si budú môcť spoločnosti medzi sebou zdieľať nevyužitých pracovníkov. Firmy tak budú mať možnosť minimalizovať svoje náklady a iné, ktorým chýbajú zamestnanci, zas maximalizovať svoj zisk. EmployWe má za cieľ prepájať túto ponuku s dopytom a poskytovať template Bilaterálnej zmluvy. Výhodou je prepojenie zamestnávateľov bez medzičlánku (v podobe agentúr dočasného zamestnávania).

4. Helfni

Aplikácia Helfni umožňuje dobrovoľníkom jednoducho prehľadávať a prihlasovať sa na akcie zamerané na pomoc iným. Organizácie si môžu vytvárať ponuky rôznych akcií, ktoré sa zobrazujú dobrovoľníkom podľa relevantnosti (vzdialenosť, kategorizácia, čas).

5. Q-Tracker

Q-Tracker je nástroj na sledovanie a analýzu príznakov COVID-19 v reálnom čase. Je určený pre tím krízového riadenia, ktorému pomáha zvládnuť šírenie v rámci zvládnuteľných limitov a kapacity systému zdravotnej starostlivosti. Predpokladá, že relatívna zmena symptomatických ľudí v populácii koreluje s počtom infikovaných ľudí. Q-Tracker je aplikácia, v ktorej si užívateľ môže sám nahlásiť svoje príznaky, a ktorá generuje dynamické agregované mapy príznakov.

6. Smart Triage

Aplikácia, ktorej cieľom je urýchliť vstupné dotazníky v nemocniciach. V priebehu pandémie COVID-19 sa s každým pacientom prichádzajúcim do nemocnice vypĺňa dotazník, ktorý má za cieľ zhodnotiť riziko nákazy COVID-19. Dotazník by sa tak presunul z papierovej formy do aplikácie. Aplikácia pacientovi umožňuje vyplniť potrebný formulár na svojom smartfóne ešte pred tým, ako vstúpi do nemocnice. Zdravotník následne jednoducho naskenuje QR kód z telefónu pacienta so všetkými relevantnými informáciami a vyhodnotí riziko infekcie. Vygeneruje QR kód, ktorý obsahuje informácie o riziku pacienta, čase, dátume a s menom triediaceho pracovníka.

7. Tested