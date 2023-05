Firma prepojená na ministra Vlčana získala od štátu dotáciu takmer 1,5 milióna eur, ku kauze sa už vyjadril aj premiér Heger

Rodinní príslušníci Vlčana

4.5.2023 (SITA.sk) - Poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) je pripravený konať, ak by kontroly priniesli informácie o porušení zákona v prípade dotácie pre firmu prepojenú na ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana . Zároveň kompetentných vyzval, aby postupovali v kontrolách čo najrýchlejšie.Firma Reko Recycling, ktorá je prepojená na rodinu ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, získala v apríli dotáciu z rezortu životného prostredia vo výške 1,42 milióna eur. Informovala o tom v stredu strana Smer-SD „Na predmetnú dotáciu sa predseda vlády ministrov pýtal. Podľa ich informácií dotácia bude ešte pred vyplatením príspevku v najbližších týždňoch prechádzať ďalšími štátnymi a európskymi kontrolnými mechanizmami,“ informoval tlačový odbor úradu vlády.Šéf Smeru-SD Robert Fico zverejnil informáciu, že 19. apríla 2023 dostala spoločnosť Reko Recycling nenávratný finančný príspevok z rezortu ministerstva životného prostredia. Z ôsmich predložených žiadostí uspela len jedna, a to žiadosť tejto firmy.Podľa Fica je Reko Recycling dcérskou firmou spoločnosti, v ktorej pôsobia rodinní príslušníci ministra Vlčana. Samotný minister pôsobil v Reko Recycling do roku 2020 ako prokurista. „Doteraz v tejto spoločnosti pôsobí ako prokurista jeho manželka alebo dcéra. Firmy, ktoré sú nad touto spoločnosťou, preukázateľne patria rodine Vlčanovcov,Podľa strany Smer-SD firme Reko Recycling vzrástli zisky po vstupe ministra Vlčana do vlády. Kým v roku 2018 mala spoločnosť zisky na úrovni 62-tisíc eur, v roku 2019 do roku 2020 približne rovnako a po príchode Vlčana do vlády je to až 356 606 eur.Rezort životného prostredia reagoval, že celý postup žiadosti spoločnosti Reko Recycling o nenávratný finančný príspevok dôkladne preverí vnútorným auditom a o kontrolu požiada aj orgán auditu eurofondov na ministerstve financií. Verejnosť bude následne informovať o výsledku.„Ministerstvo životného prostredia začalo po nastúpení nového vedenia odstraňovať všetky korupčné riziká, ktoré sa často spájali aj s eurofondmi. Preto nepripustí pochybnosti o zákonnosti postupu pri rozhodovaní o eurofondoch,“ uviedol envirorezort vo svojom stanovisku.Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vydalo ministerstvo 15. novembra 2022. Slovenská agentúra životného prostredia s firmou podpísala zmluvu o poskytnutí príspevku 20. decembra 2022. „Týmto podpisom ale ešte nedošlo k uvoľneniu financií v prospech spoločnosti Reko Recycling. Tejto spoločnosti neboli k dnešnému dňu uvoľnené žiadne finančné prostriedky,“ zdôraznil rezort.Pred prvou platbou totiž ešte Slovenská agentúra životného prostredia skúma prostredníctvom európskeho systému Arachne v prípade každej platby aj možné riziká, aby sa zabránilo neoprávnenému vyplateniu peňazí z eurofondov. Týmto systémom sa dá identifikovať aj možný konflikt záujmov.Envirorezort zároveň poukázal na to, že uspieť mohli všetci žiadatelia, stačilo, aby predložili potrebné doklady a splnili podmienky stanovené vo výzve. Z ôsmich žiadateľov však traja neprešli administratívnym hodnotením a zo zvyšných piatich projektov štyri neprešli odborným hodnotením.V rámci tohto kola výzvy bolo alokovaných 41,49 milióna eur. Nebolo teda chybou súťaže, že uspel len jeden žiadateľ, podčiarkol rezort.