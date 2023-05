Zelenskyj vystúpi v Holandsku s príhovorom za spravodlivý mier a navštívi Medzinárodný trestný súd v Haagu

Príhovor a Medzinárodný trestný súd

Lídri severných krajín

4.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pricestoval do Holandska, aby vo štvrtok vystúpil s príhovorom v Haagu.Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na holandského verejnoprávneho vysielateľa NOS. Príhovor by mal mať názov Nie je mier bez spravodlivosti.Zelenskyj by mal vo štvrtok podľa NOS navštíviť aj Medzinárodný trestný súd v Haagu, kde vyšetrujú vojnové zločiny spáchané počas ruskej invázie na Ukrajinu.Ukrajinský prezident do Holandska pricestoval z Fínska, kde sa v stredu stretol s lídrami severských krajín.Fínsky prezident vo vyhlásení pred týmto stretnutím uviedol, že premiéri Švédska, Nórska, Dánska a Islandu plánujú diskutovať o vojne na Ukrajine a iniciatíve Kyjeva „za spravodlivý mier“.