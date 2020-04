Firma z Humenného nahlásila hromadné prepúšťanie, o prácu môže prísť 400 ľudí

Oznámenie sa dá vziať späť

Trestné oznámenie pre vydieranie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2020 (Webnoviny.sk) - Humenská spoločnosť Nexis Fibers nahlásili v pondelok 27. apríla na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom hromadné prepúšťanie takmer 400 zamestnancov. Dôvodom je, že sa v spore so spoločnosťou Chemes, a.s. Humenné ako majiteľom priemyselného parku, v ktorom sídli, stále nedohodli na obnovení dodávok energií, pre ktoré musela spoločnosť prerušiť výrobu a zamestnanci ostali doma.Pre prekážku na strane zamestnávateľa v súčasnosti poberajú 60 percent mzdy.Ako pre agentúru SITA uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Nexis Fibers Ján Kučeravý, v súčasnej situácii sa preto rozhodli nečakať a nahlásili hromadné prepúšťanie týkajúce sa všetkých zamestnancov spoločnosti. „Samozrejme, oznámenie o hromadnom prepúšťaní sa dá vziať späť. Ale keďže už bolo prerokované a odsúhlasené aj s odborármi, tak sme nechceli čakať. Lehota nám plynie, tak nech to bude na úrade práce a bude si každý vedomý, že tento problém tu je a keď nedôjde k rozumnej dohode, tak to skončí nie pekným scenárom,“ uviedol Kučeravý.Ako dodal, medzitým im prišla od spoločnosti Chemes odpoveď na ich návrh, na ktorom sa dohodli na spoločnom piatkovom rokovaní na mestskom úrade. „Odpoveď má niekoľko strán a budeme sa ňou zaoberať. Ideme ju študovať a potom k nej môžeme zaujať stanovisko,“ dodal Kučeravý.Spoločnosť Chemes odstavila Nexis Fibers od dodávok energií a ďalších médií postupne od piatka 17. apríla s odôvodneným, že spoločnosť neplatí na základe zmluvne dohodnutých podmienok a nerešpektuje ceny, ktoré akceptujú ostatní odberatelia v priemyselnom parku. Tým má podľa Chemesu ohrozovať fungovanie priemyselného parku, v ktorom pôsobí ďalších 20 firiem zamestnávajúcich zhruba 1 400 ľudí.Podľa majiteľa spoločnosti Nexis Fibers Iva Bezloju sú ale ceny dodávok za neregulované energie od Chemesu prehnané a niekoľkonásobne prevyšujú bežné ceny na trhu. Účelové je podľa neho aj tvrdenie o nerešpektovaní cien neregulovaných energií, keďže spoločnosť je odberateľom väčšiny z nich. Nexis Fibers v tejto súvislosti podal aj trestné oznámenie na políciu pre vydieranie, a podnet na Protimonopolný úrad. Spoločnosť sa obrátila aj na súd, ktorý vydal neodkladné opatrenie. Tým Chemesu uložil povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb.