Obchodníci žiadajú krízový štáb prehodnotiť opatrenia, cítia sa diskriminovaní

27.4.2020 - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISM) poslala v pondelok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) výzvu, v ktorej upozorňuje na diskrimináciu mnohých obchodníkov pre veľkosť ich prevádzky a požaduje úrad prehodnotiť obmedzenia voči nim."Vítame opatrenia, ktoré pomaly prebúdzajú prevádzky k životu a umožňujú nám opäť rozbehnúť podnikanie. Zároveň sa však zasadzujeme o rovnaký prístup ku všetkým maloobchodníkom a preto si myslíme, že aktuálne obmedzenia sú nedostatočne odôvodnené a dokonca diskriminačné. Obmedzenie otvárania maloobchodných prevádzok na rozlohu diskriminuje mnohých obchodníkov, ktorí majú svoje predajne väčšie alebo len prepojené so skladovými priestormi a administratívou," uviedol zástupca ISM Daniel Krakovský.ISM nerozumie systému, keď jeden a ten istý sortiment môže jeden podnikateľ predávať a druhý nie len preto, lebo má väčšiu plochu prevádzky. Prípadne niektorí môžu dokonca predávať istý druh sortimentu úplne bez obmedzenia (predajne bicyklov, kvetov, automobilov atď.)."Nemôžeme tolerovať situáciu, keď veľké potravinové reťazce popri predaji potravín a drogérie predávali a stále predávajú aj nepotravinový sortiment bez akéhokoľvek obmedzenia. Ich predajné plochy dosahujú tisícky metrov a pokiaľ dokážu zabezpečiť rovnako prísne hygienické opatrenia, nevidíme dôvod na obmedzovanie iných maloobchodov. V ČR sú aktuálne otvorené obchody s rozlohou do 2500 metrov štvorcových, v Nemecku do 800, pričom aj súdy skonštatovali, že nie je možné hovoriť o väčšom riziku pri väčších plochách. Práve naopak si myslíme, že zmiernenie tohto opatrenia by mohlo pomôcť v rozptyle zákazníkov do väčšieho počtu prevádzok, čo zabezpečí menší nápor na ostatné predajne," dodal Daniel Krakovský.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov preto verí, že ústredný krízový štáb a hlavný hygienik prehodnotia prijaté opatrenia tak, aby nepôsobili diskriminačne. "Zároveň veríme, že akékoľvek prijímané opatrenia budú dostatočne odôvodnené, aby nezakladali priestor na pochybnosti," uzavrel zástupca ISM Daniel Krakovský.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.