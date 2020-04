Smer považuje programové vyhlásenie vlády za zdrap papiera, rodí sa nová koalícia s kotlebovcami

Sporné nominácie na ministerstvách

Rodí sa koalícia s kotlebovcami

27.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda robí z niektorých častí svojho programového vyhlásenia „zdrap papiera“ ešte pred jeho schválením v parlamente. Vyhlásil to poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) v súvislosti s niektorými personálnymi nomináciami do štátnych podnikov, ktoré sa udiali bez výberového konania, ako to sľúbil kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) v programovom vyhlásení vlády.Poslanec Tomáš poukázal na to, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dosadil za šéfa Hlavného banského úradu (HBÚ) namiesto odborníka okresného predsedu strany. „Za predsedu pán minister Sulík vymenoval veľkého odborníka, ktorý sa doteraz špecializoval na výrobu čalúneného nábytku,“ uviedol Tomáš.Sulík na sociálnej sieti v pondelok napísal, že „s radosťou“ poslal na čelo úradu krízového manažéra, ktorý „konečne narobí poriadky“. Odvolal sa na kauzy, ktoré sa diali na HBÚ v čase, keď ho viedol Peter Kúkelčík. Rezort hospodárstva minulý týždeň uviedol, že k zmene došlo pre viaceré pochybenia HBÚ v minulosti. Podľa rezortu hospodárstva išlo napríklad o sporný výber úhrad za vyťažené zlato či podozrenia z manipulácie vyšetrovania banského nešťastia v Novákoch.Poslanec Tomáš tvrdí, že sporné nominácie sa udiali aj v rezorte dopravy, ktorý vedie nominant Sme rodina Andrej Doležal. „Minister dopravy sa ani neunúval skrývať, že všetky nominácie na jemu podriadených štátnych podnikov v rezorte dopravy mu doniesol jeho stranícky šéf Boris Kollár,“ povedal Tomáš.Podľa Tomáša „čerešničkou na torte“ bola nominácia Anny Bilecovej za generálnu tajomníčku služobného úradu ministerstva vnútra. Ako povedal, v médiách sa objavujú podozrenia o jej spojení s ľuďmi, ktorí páchali miliónové podvody na DPH v čase, keď šéfovala kontrole na Daňovom úrade v Michalovciach. Podľa poslanca má existovať nahrávka, na ktorej sa podozrivá osoba Bilecovej pýta, „kedy ti vyrovnám kvítka“.Bilecová podozrenia z korupcie odmietla. Premiér Matovič minulý týždeň povedal, že detektor lži by mohol byť hodnoverným testom bezúhonnosti Bilecovej. Podľa Tomáša namiesto toho, aby premiér konal, tak „opäť niečo blúzni o detektore lži“.Poslanec Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD) vyhlásil, že koalícia porušuje vládny program aj pri personálnych nomináciách na členov Súdnej rady SR. Vláda sa zaviazala, že členmi rady by mali byť za vládu a parlament nesudcovia. Parlament minulý týždeň zvolil za členku súdnej rady sudkyňu Najvyššieho súdu SR Alenu Svetlovskú, ktorú navrhol predseda Sme rodina Kollár. „Je to pani, ktorá je v justičných kruhoch málo známa,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že v minulosti podľa neho bola vo viacerých firmách, kde boli podozrivé osoby.Poslanec zdôraznil, že Svetlovskú podporila okrem hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina aj opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). „Pri personálnych nomináciách sa nám rodí nová koalícia OĽaNO, Sme rodina a kotlebovci,“ poznamenal Šutaj Eštok. Dodal, že vláda schválila do súdnej rady sudcu Juraja Klimenta. V tomto prípade tiež porušila sľub o nominácii nesudcu.