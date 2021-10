Firmy by mohli podľa Milana Krajniaka zisťovať, či je zamestnanec očkovaný proti covidu, ak by sa zmenil Zákonník práce.

Na tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Novela Zákonníka práce

Takéto stanovisko podľa neho k tomuto kroku dala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

„Pôvodne sme uvažovali nad tým, že by to mohlo byť stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ale nakoniec to stanovisko je také, že by sme to mohli upraviť, ak bude všeobecná vôľa, v Zákonníku práce,“ povedal minister.

Zaočkovaní a nezaočkovaní by nepracovali spolu

Na najbližšom rokovaní tripartity chce o tejto možnosti informovať zamestnávateľov a odborárov. „Ak bude zhoda, tak si vieme predstaviť, že pripravíme takúto novelu Zákonníka práce,“ tvrdí Krajniak.

Žiadať od zamestnanca informáciu o tom, či je zaočkovaný, by sa zamestnávateľovi umožnilo len preto, aby si mohol upraviť prácu zamestnancov a bezpečnosť na pracovisku. „Napríklad tak, že zaočkovaní budú pracovať spolu a nezaočkovaní budú pracovať spolu,“ dodal Krajniak.

Voči nezaočkovanému zamestnancovi nebudú možné žiadne pracovnoprávne postihy.