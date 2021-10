Klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb sa už môžu registrovať na tretiu dávku vakcíny proti COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb sa už môžu registrovať ako záujemcovia o tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 . Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak Žiadosti o registráciu podľa neho treba poslať na mailovú adresu vakcinacia@employment.gov.sk. Žiadosti o podanie vakcíny následne rezort práce a sociálnych vecí zašle na Ministerstvo zdravotníctva SR . Do zariadení sociálnych služieb budú podľa neho chodiť očkovacie jednotky. „Stačí, keď sa prihlási päť ľudí z jedného zariadenia," povedal.Minister práce tiež informoval o tom, že rezort práce a sociálnych vecí zvyšuje sumu na podporu opatrovateľskej služby z 55 miliónov eur na viac ako 60 miliónov eur. Podľa predbežných odhadov by sa sumou viac ako 60 miliónov eur mohlo finančne podporiť približne 4,1 tisíca opatrovateľov, ktorí sa starajú o 6,4 tisíca klientov.