Firmy na Slovensku majú problémy s obsadením miest, nábor sa ukazuje ako čoraz väčší boj

Podstatným faktorom je aj migrácia

Regionálne rozdiely

Alternatívne formy spolupráce

18.6.2025 (SITA.sk) - Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je podľa zástupcov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) jednou z najzásadnejších výziev, ktorým v súčasnosti čelia slovenské firmy. Takmer 70 % zamestnávateľov u nás má totiž problémy pri obsadzovaní pracovných pozícií. Najväčšie ťažkosti hlásia veľké spoločnosti s viac než tisíc zamestnancami.„Nedostatok talentov na Slovensku je odrazom širších trendov. Od starnutia populácie a technologickej transformácie až po očakávania generácie Z, ktorá hľadá flexibilitu a zmysluplnú prácu,“ uvádza Zuzana Rumiz , prezidentka APAS a generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.Ďalším z dôvodov je fakt, že na našom trhu práce pretrváva nesúlad medzi vzdelávacím systémom a potrebami praxe. „Technické odbory, IT, remeslá či zdravotníctvo produkujú málo absolventov, z ktorých by bolo možné talenty vychovávať,“ dopĺňa riaditeľ spoločnosti Index Nosluš Jindřich Hodek.Podľa neho je nemenej podstatným faktorom aj migrácia, keďže talentovaní mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska študovať do zahraničia, najčastejšie do Česka, Rakúska a Nemecka, odkiaľ sa nie vždy vracajú domov.Najväčší tlak na nábor pociťujú podľa personalistov firmy v IT, strojárstve, energetike, stavebníctve a zdravotníctve. Najžiadanejšie sú výrobné a produkčné schopnosti, a to najmä v sektoroch energetiky a verejných služieb, ale aj v priemysle a stavebníctve. Firmy hľadajú kvalifikovaných strojárov, operátorov výroby, elektrotechnikov, mechanikov či údržbárov.Veľký dopyt je aj po IT špecialistoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dátovej analytiky, vývoja softvéru a správy IT infraštruktúry, a tiež po inžinieroch v oblastiach ako automatizácia a kvalita, či po logistikoch. Zdravotníctvo zas hlási nedostatok sestier, lekárov aj farmaceutov.K zložitosti situácie navyše prispievajú aj regionálne rozdiely, ktoré sú pre Slovensko typické. Podľa personalistov najviac zamestnávateľov zápasí s nedostatkom ľudí na strednom Slovensku a na východne krajiny. V týchto oblastiach sa problémy kumulujú. Nižšia dostupnosť vysokokvalifikovanej pracovnej sily, odchod mladých ľudí do zahraničia a pomalší rozvoj infraštruktúry komplikujú nábor ešte viac.Disproporcia by mala byť podľa personalistov impulzom pre zamestnávateľov a aj verejné inštitúcie, aby cielene podporovali mobilitu pracovnej sily, regionálny rozvoj a lepšie prepojenie vzdelávania s potrebami trhu.Na danú situáciu reagujú firmy rôznymi spôsobmi. „Najčastejšie ide o zvyšovanie miezd, ktoré podľa našich údajov avizuje takmer tretina firiem. Okrem vyššej mzdy sa zamestnávatelia snažia prilákať kvalifikovaných zamestnancov aj väčšou flexibilitou pracovného času a možnosťou práce na home office,“ konkretizuje prezidentka APAS Zuzana Rumiz.Mnohé spoločnosti podľa nej tiež investujú do rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie svojich zamestnancov. Ďalšie možnosti pre zamestnávateľov prináša prehodnotenie požiadaviek na kandidátov.Veľkú a doteraz u nás pomerne málo využívanú príležitosť pre firmy predstavujú aj alternatívne formy spolupráce, ako sú dohody, outsourcing alebo práca na čiastočný úväzok.„Úspešné firmy v zahraničí bežne kombinujú rôzne formy práce – a aj na Slovensku sa ukazuje, že práve táto flexibilita by mohla byť jedným z kľúčov k riešeniu nedostatku ľudí,“ upozorňuje Jindřich Hodek. Dlhodobým riešením je podľa personalistov prepojenie so školami a silná firemná kultúra.