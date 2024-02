Firmy na Slovensku ponúkli Ukrajincom od začiatku vojny viac ako 60 tisíc pracovných miest

Indikátorom je znalosť ukrajinčiny

Zamestnajú sa na akejkoľvek pozícii

Pozícia operátora výroby

22.2.2024 (SITA.sk) - Od začiatku vojny na Ukrajine ponúkli firmy na Slovensku viac ako 60 tisíc pracovných miest pre ukrajinských utečencov. V sobotu 24. februára uplynú presne dva roky, odkedy sa začala ruská invázia na Ukrajinu.Od vypuknutia vojny prišlo na Slovensko množstvo utečencov, ktoré si u nás hľadali prácu. Na portáli Profesia.sk firmy mohli, a stále môžu, označovať ponuky práce ukrajinskou vlajkou na znak toho, že ich považujú za vhodné pre občanov Ukrajiny.Aktuálne má aktívny životopis v databáze Profesie vyše 8 600 ľudí z Ukrajiny. Hoci národnosť nemusia zverejniť, indikátorom je expertná znalosť ukrajinského jazyka, ktorú uvádzajú. Vysokoškolské vzdelanie má 40 percent z nich. Najčastejšie ide o mladých ľudí do 24 rokov.V januári tohto roka si vytvorilo životopis na Profesia.sk najviac Ukrajincov a Ukrajiniek od apríla 2022, až 860. Dva roky po vypuknutí vojny je počet zamestnaných Ukrajincov, ktorí na Slovensku zostali a pracujú na základe štatútu utečenca, približne o 25-tisíc väčší.Za dva roky Ukrajinci najviac reagovali na pozície z obchodu, 2 400 uchádzačov reagovalo na viac ako 7-tisíc inzerátov z tejto oblasti. Veľký záujem tiež mali o zamestnanie v cestovnom ruchu a gastre, pomocných prácach a doprave. Najatraktívnejšími pozíciami boli predavač, pokladník, čašník. Potvrdzuje to postup, akým sa cudzinci často začleňujú do slovenského trhu práce.„Keď prídu na Slovensko, zamestnajú sa na akejkoľvek pozícii a neskôr, keď im úrady uznajú doklady o vzdelaní a praxi, hľadajú si prácu v oblasti, v ktorej pôsobili doma. To vysvetľuje, prečo tak často reagovali na spomínané pozície, aj keď má najväčšia časť z nich vysokoškolské vzdelanie,“ vysvetľuje Ľubica Melcerová z portálu Profesia.Najväčšie množstvo ponúk, ktoré firmy zvýraznili ako vhodné pre Ukrajincov, bolo prvé mesiace po začiatku vojny, no firmy tak robia aj naďalej. Aktuálne je na Profesia.sk zverejnených vyše 1 400 takýchto inzerátov, spolu ich už bolo viac ako 60-tisíc.Najčastejšie boli tieto ponuky z oblasti informačných technológií, až takmer 15-tisíc inzerátov. Firmy hľadali programátorov, softvérových inžinierov, IT analytikov či IT konzultantov. Spoločnosti tiež často ponúkali prácu vo výrobe či administratíve.Najčastejšie inzerovaná pozícia, ktorú spoločnosti označili ako vhodnú pre Ukrajincov, je operátor výroby. Ponuky práce na túto pozíciu zvýraznili firmy ukrajinskou vlajkou viac ako 6 300-krát. Nasleduje administratívny pracovník, programátor, robotník a softvérový inžinier.Najviac týchto ponúk bolo z Bratislavského kraja, viac ako 27-tisíc, nasleduje Košický a Trenčiansky kraj. Najmenej, necelých 2 500, bolo z Banskobystrického kraja.„To, že je v ponuke zvýraznené, že je vhodná pre Ukrajincov, neznamená, že všetky ostatné nie sú. Pri označených však firmy dávajú najavo, že práve táto pozícia je pre nich vhodná, sú otvorení aj tým, ktorí museli utiecť pred vojnou a hľadajú si nové pôsobisko. Môžu ich takto zároveň posmeliť reagovať na ponuku a získať viac záujemcov,“ uzatvára Ľ. Melcerová.