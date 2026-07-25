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25. júla 2026
Firmy na Slovensku uťahujú opasky. Polovica šetrí a nové pracovné miesta vznikajú len výnimočne
Tagy: Firmy
Prieskum ukázal, že 29 % počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Prieskum ukázal, že 29 % počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov.
Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať svoje tímy. Do rozvoja spoločnosti aktuálne investuje takmer polovica firiem. Dôvodom je šetrenie. Vyplynulo to z prvej vlny prieskumu Dátový sprievodca adaptability firiem, ktorý na Slovensku po prvýkrát realizovala spoločnosť Alma Career Slovakia.
Prieskum ukázal, že 29 % počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Najväčšia časť z nich pritom plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov, tak do 5 %. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. V susednej Českej republike pritom plánuje personálne rásť 44 % firiem, znižovať stav chce necelá pätina.
Polovica firiem uviedla, že vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie (AI) a tiež v robotizácii. Nevnímajú to však ako zázračné riešenie, ale skôr ako nevyhnutný nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu. Ako jednu z možností vnímajú oslovené firmy aj zapojenie externých partnerov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Menej firiem verí v riešenie cez cudzincov – cielený nábor zo zahraničia vidí ako reálnu možnosť len štvrtina spoločností.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločností. Hoci si uvedomujú, že pre napredovanie a udržanie konkurencieschopnosti je to nevyhnutné, firmy narážajú na rozpočty. Iba pätina zamestnávateľov podľa prieskumu neobmedzuje žiadne aktivity, zatiaľ čo polovica sa musela uskromniť a šetrí. Firmy, ktoré investujú do svojho rozvoja, sa aj v najväčšej miere venujú zvyšovaniu kvalifikácie súčasných zamestnancov a automatizácii digitálnych procesov. Viac ako tretina rozvíja nové obchodné príležitosti.
Prieskumu sa zúčastnili majitelia a manažéri firiem s desať a viac zamestnancami. Zber dát sa uskutočnil od 24. februára do 11. marca a zapojilo sa 313 respondentov.
Zdroj: SITA.sk - Firmy na Slovensku uťahujú opasky. Polovica šetrí a nové pracovné miesta vznikajú len výnimočne © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať svoje tímy. Do rozvoja spoločnosti aktuálne investuje takmer polovica firiem. Dôvodom je šetrenie. Vyplynulo to z prvej vlny prieskumu Dátový sprievodca adaptability firiem, ktorý na Slovensku po prvýkrát realizovala spoločnosť Alma Career Slovakia.
Riešenie v umelej inteligencii a robotizácii
Prieskum ukázal, že 29 % počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Najväčšia časť z nich pritom plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov, tak do 5 %. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. V susednej Českej republike pritom plánuje personálne rásť 44 % firiem, znižovať stav chce necelá pätina.
Polovica firiem uviedla, že vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie (AI) a tiež v robotizácii. Nevnímajú to však ako zázračné riešenie, ale skôr ako nevyhnutný nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu. Ako jednu z možností vnímajú oslovené firmy aj zapojenie externých partnerov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Menej firiem verí v riešenie cez cudzincov – cielený nábor zo zahraničia vidí ako reálnu možnosť len štvrtina spoločností.
Vviac ako 300 respondentov
Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločností. Hoci si uvedomujú, že pre napredovanie a udržanie konkurencieschopnosti je to nevyhnutné, firmy narážajú na rozpočty. Iba pätina zamestnávateľov podľa prieskumu neobmedzuje žiadne aktivity, zatiaľ čo polovica sa musela uskromniť a šetrí. Firmy, ktoré investujú do svojho rozvoja, sa aj v najväčšej miere venujú zvyšovaniu kvalifikácie súčasných zamestnancov a automatizácii digitálnych procesov. Viac ako tretina rozvíja nové obchodné príležitosti.
Prieskumu sa zúčastnili majitelia a manažéri firiem s desať a viac zamestnancami. Zber dát sa uskutočnil od 24. februára do 11. marca a zapojilo sa 313 respondentov.
Zdroj: SITA.sk - Firmy na Slovensku uťahujú opasky. Polovica šetrí a nové pracovné miesta vznikajú len výnimočne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Firmy
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