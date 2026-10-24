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24. októbra 2026
Firmy sú pri hľadaní nových pracovníkov aktívne. O aké profesie je najväčší záujem?
Tagy: Firmy hľadanie pracovníkov
Na pracovnom portáli bolo k 18. októbru aktívnych 64 354 životopisov. Firmy sa pri hľadaní nových pracovníkov zaujímajú najmä o ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Na pracovnom portáli bolo k 18. októbru aktívnych 64 354 životopisov.
Firmy sa pri hľadaní nových pracovníkov zaujímajú najmä o odborníkov v oblasti strojárstva, stavebníctva či financií. Na pracovnom portáli Profesia je aktuálne zverejnených vyše 64-tisíc životopisov, ktoré si môžu firmy prezerať a osloviť kandidátov priamo, bez toho, aby uchádzači reagovali na pracovnú ponuku.
Podľa analýzy pracovného portálu za ostatných 30 dní mali najväčšiu šancu na oslovenie práve uchádzači zo spomínaných odvetví. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá portál Profesia.sk prevádzkuje.
Na pracovnom portáli bolo k 18. októbru aktívnych 64 354 životopisov. Firmy si ich môžu filtrovať a kandidátov osloviť aj priamo s pozvánkou na pracovný pohovor. Profesia zisťovala, aká je v tomto smere aktivita zamestnávateľov. Do analýzy zahrnuli profesie, ktoré mali za posledných 30 dní aspoň 100 zverejnených alebo zobrazených životopisov.
Najvyššiu šancu na oslovenie majú podľa zistení pracovného portálu strojní inžinieri, pravdepodobnosť oslovenia je 30 %. Z viac než 360 životopisov si zamestnávatelia za posledný mesiac zobrazili 110. Zaujímali sa pritom aj o hlavných účtovníkov, stavbyvedúcich, rozpočtárov a kalkulantov stavieb či daňových poradcov. V prvej desiatke sú aj stavební inžinieri a revízni technici.
Najaktívnejšie vo vyhľadávaní potenciálnych kandidátov sú pritom personálne agentúry a firmy z finančného poradenstva. Od začiatku tohto roka do polovice októbra si firmy, ktoré pôsobia v oblasti sprostredkovania práce a personálneho poradenstva, zobrazili 30-tisíc životopisov.
Nasleduje finančné poradenstvo a sprostredkovanie finančných služieb a poistenia s takmer 13-tisíc zobrazeniami životopisov. Zamestnávatelia z dopravy a logistiky si prezreli vyše 12-tisíc životopisov. Medzi odvetvia s najaktívnejšími zamestnávateľmi patria aj poisťovníctvo, poradenstvo v oblasti riadenia firiem, informačné technológie, bankovníctvo či strojársky priemysel.
Odvetvia sa pritom líšia aj počtom aktívnych firiem. Zatiaľ čo v poisťovníctve si životopisy uchádzačov prezeralo len 16 firiem, v IT bolo iniciatívnych 163 zamestnávateľov a v strojárstve 203.
Analýza však ukázala, že kým firmy si prezerajú najmä odborné profesie, uchádzači majú skôr záujem o administratívu. Najčastejšie uvádzanou pozíciou záujmu v aktívnych životopisoch je administratívny pracovník. Uvádza to štvrtina uchádzačov. Záujem zo strany uchádzačov je aj o pozície asistentov, predavačov, recepčných a pokladníkov.
Firmy si za ostatných 30 dní najčastejšie otvárali životopisy administratívnych pracovníkov (2 215), asistentov (1 420) a recepčných (949). V prepočte na všetky zverejnené životopisy týchto profesií však ide podľa pracovného portálu o menšiu atraktivitu, keďže podiel z celkového počtu životopisov je nižší. Kým pri administratívnych pracovníkoch si firmy otvorili takmer 14 % životopisov, pri strojných inžinieroch to bol viac než dvojnásobok.
Zdroj: SITA.sk - Firmy sú pri hľadaní nových pracovníkov aktívne. O aké profesie je najväčší záujem? © SITA Všetky práva vyhradené.
Firmy sa pri hľadaní nových pracovníkov zaujímajú najmä o odborníkov v oblasti strojárstva, stavebníctva či financií. Na pracovnom portáli Profesia je aktuálne zverejnených vyše 64-tisíc životopisov, ktoré si môžu firmy prezerať a osloviť kandidátov priamo, bez toho, aby uchádzači reagovali na pracovnú ponuku.
Podľa analýzy pracovného portálu za ostatných 30 dní mali najväčšiu šancu na oslovenie práve uchádzači zo spomínaných odvetví. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá portál Profesia.sk prevádzkuje.
Kto má najvyššiu šancu na oslovenie?
Na pracovnom portáli bolo k 18. októbru aktívnych 64 354 životopisov. Firmy si ich môžu filtrovať a kandidátov osloviť aj priamo s pozvánkou na pracovný pohovor. Profesia zisťovala, aká je v tomto smere aktivita zamestnávateľov. Do analýzy zahrnuli profesie, ktoré mali za posledných 30 dní aspoň 100 zverejnených alebo zobrazených životopisov.
Najvyššiu šancu na oslovenie majú podľa zistení pracovného portálu strojní inžinieri, pravdepodobnosť oslovenia je 30 %. Z viac než 360 životopisov si zamestnávatelia za posledný mesiac zobrazili 110. Zaujímali sa pritom aj o hlavných účtovníkov, stavbyvedúcich, rozpočtárov a kalkulantov stavieb či daňových poradcov. V prvej desiatke sú aj stavební inžinieri a revízni technici.
Najaktívnejšie sú personálne agentúry
Najaktívnejšie vo vyhľadávaní potenciálnych kandidátov sú pritom personálne agentúry a firmy z finančného poradenstva. Od začiatku tohto roka do polovice októbra si firmy, ktoré pôsobia v oblasti sprostredkovania práce a personálneho poradenstva, zobrazili 30-tisíc životopisov.
Nasleduje finančné poradenstvo a sprostredkovanie finančných služieb a poistenia s takmer 13-tisíc zobrazeniami životopisov. Zamestnávatelia z dopravy a logistiky si prezreli vyše 12-tisíc životopisov. Medzi odvetvia s najaktívnejšími zamestnávateľmi patria aj poisťovníctvo, poradenstvo v oblasti riadenia firiem, informačné technológie, bankovníctvo či strojársky priemysel.
Odvetvia sa pritom líšia aj počtom aktívnych firiem. Zatiaľ čo v poisťovníctve si životopisy uchádzačov prezeralo len 16 firiem, v IT bolo iniciatívnych 163 zamestnávateľov a v strojárstve 203.
Uchádzači majú skôr záujem o administratívu
Analýza však ukázala, že kým firmy si prezerajú najmä odborné profesie, uchádzači majú skôr záujem o administratívu. Najčastejšie uvádzanou pozíciou záujmu v aktívnych životopisoch je administratívny pracovník. Uvádza to štvrtina uchádzačov. Záujem zo strany uchádzačov je aj o pozície asistentov, predavačov, recepčných a pokladníkov.
Firmy si za ostatných 30 dní najčastejšie otvárali životopisy administratívnych pracovníkov (2 215), asistentov (1 420) a recepčných (949). V prepočte na všetky zverejnené životopisy týchto profesií však ide podľa pracovného portálu o menšiu atraktivitu, keďže podiel z celkového počtu životopisov je nižší. Kým pri administratívnych pracovníkoch si firmy otvorili takmer 14 % životopisov, pri strojných inžinieroch to bol viac než dvojnásobok.
Zdroj: SITA.sk - Firmy sú pri hľadaní nových pracovníkov aktívne. O aké profesie je najväčší záujem? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Firmy hľadanie pracovníkov
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