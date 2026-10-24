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 24hod.sk    Ekonomika

24. októbra 2026

Gröhling chce 12 dôchodkov a rovnú daň, SaS je pri zostavení vlády ochotná ustúpiť od liberálnych tém – VIDEO


Tagy: Dôchodok Parlamentné voľby Verejné financie

Predseda liberálov apeloval aj na dohodu medzi opozičnými stranami pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Opozičné strany by sa mali pred parlamentnými voľbami ...



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predseda strany sloboda a solidarita sas branislav grohling pocas rozhovoru pre agenturu sita 676x380 24.10.2026 (SITA.sk) - Predseda liberálov apeloval aj na dohodu medzi opozičnými stranami pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.


Opozičné strany by sa mali pred parlamentnými voľbami dohodnúť na spoločných ekonomických prioritách a na tom, ktoré kultúrno-etické témy nebudú otvárať v prípade, že zostavia vládu. V rozhovore pre SITA to uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Za kľúčové považuje zvýšenie životnej úrovne, znižovanie daní a podporu podnikateľského sektora.

Poďme sa dohodnúť na tom, čo nás spája. A ja si myslím, že nás spája životná úroveň, ekonomika, podpora podnikateľského sektora, podpora zamestnancov, zamestnávateľov, nižšie dane, zvýšenie životnej úrovne,“ povedal Gröhling. Podľa neho by opozícia mala voličom ukázať, že dokáže spolupracovať a má pripravený konkrétny plán na obdobie po voľbách.

Dohoda v opozícii


Predseda SaS je ochotný ustúpiť od presadzovania liberálnych tém, ak by sa na ich otváraní nezhodli konzervatívne strany. Ako príklad uviedol životné partnerstvo.

Ak tá budúca vláda má byť zostavená aj z konzervatívnych strán a oni tieto témy nechcú otvárať, tak ich neotvoríme vôbec,“ uviedol. Gröhling pripomenul, že do parlamentných volieb, ktoré očakáva v septembri budúceho roka, zostáva približne 12 mesiacov. Tento čas chce využiť na hľadanie dohody medzi opozičnými stranami.

Pre mňa je dôležité, aby sme vedeli deň po voľbách, čo budeme robiť. Deň po Ficovi musíme vedieť, že toto sú tie ekonomické veci, ktoré ideme robiť,“ zdôraznil.

Zníženie dane


Jednou z hlavných ekonomických priorít SaS je zavedenie rovnej dane vo výške 19 percent. Podľa Gröhlinga by sa tak znížilo daňové zaťaženie zamestnancov aj firiem a ekonomika by získala priestor na rast.

Zamestnanci nebudú mať 25, 30, 35-percentné zdanenie, ale 19-percentné zdanenie. Firmy nebudú mať 21, 24, ale 19-percentné zdanenie, lebo vtedy sa ekonomika nadýchne a začne generovať peniaze,“ vysvetlil. Ako príklad uviedol zavedenie rovnej dane počas vlády Mikuláša Dzurindu a ministra financií Ivana Mikloša.


Hospodársky rast


Podľa Gröhlinga by Slovensko malo tento model opätovne využiť na naštartovanie ekonomiky. Na obavy z výpadku príjmov verejných financií reagoval tým, že štát podľa neho musí začať šetriť. Úspory vidí najmä v znižovaní počtu ministerstiev, štátnych organizácií a zamestnancov, ako aj v obmedzení výdavkov na verejné obstarávanie.

Za problém považuje aj nízky hospodársky rast Slovenska v porovnaní s niektorými susednými krajinami. Poukázal pritom na rozdiely medzi Slovenskom, Maďarskom, Českom a Poľskom. Príčinu vidí okrem iného v daňovom a odvodovom zaťažení podnikateľov.

Dvanásť dôchodkov


Prečo my máme rast ekonomiky 0,8, keď Poliaci majú 3,7 percenta? Však oni sú tiež naviazaní na ekonomiku Nemecka a ostatné ekonomiky. To iba preto, že táto vláda dusí podnikateľov a firmy, ktoré vytvárajú pracovné miesta,“ poukázal šéf liberálov.

SaS chce podľa neho podporiť malé, stredné aj veľké firmy a živnostníkov. Gröhling upozornil aj na potrebu dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. Cieľom podľa neho má byť, aby seniori dostávali 12 plnohodnotných dôchodkov ročne, namiesto toho, aby sa ich situácia riešila vyplácaním 13. dôchodku.

Ja chcem, aby dôchodcovia dostávali 12 plnohodnotných dôchodkov. Nechcem ich uplácať 13. dôchodkom ani ničím podobným,“ povedal.

>>> Celý rozhovor s predsedom strany SaS Branislavom Gröhlingom




Zdroj: SITA.sk - Gröhling chce 12 dôchodkov a rovnú daň, SaS je pri zostavení vlády ochotná ustúpiť od liberálnych tém – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dôchodok Parlamentné voľby Verejné financie
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