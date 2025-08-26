Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Registrácia občianskych združení prechádza od septembra na okresné úrady v sídle kraja


Od 1. septembra prechádza výkon agendy združovania občanov z Ministerstva vnútra SR na okresné úrady v sídle kraja podľa sídla právnickej osoby. Ako informoval ...



gettyimages 1024409310 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Od 1. septembra prechádza výkon agendy združovania občanov z Ministerstva vnútra SR na okresné úrady v sídle kraja podľa sídla právnickej osoby. Ako informoval hovorca MV SR Matej Neumann, novela zákona o združovaní občanov má priblížiť štátne služby bližšie k občanom a skrátiť lehoty pri vybavovaní podaní.


Okresné úrady budú vybavovať návrhy na registráciu občianskych združení, evidenciu odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, oznámenia o zmene stanov, zmene údajov o štatutárnom orgáne, zrušení a zániku právnickej osoby, ako aj žiadosti o vydanie výpisu a duplikátu z registra mimovládnych neziskových organizácií.

Podania bude možné podľa tlačového odboru rezortu vnútra uskutočniť poštou, osobne v podateľni príslušného okresného úradu alebo elektronicky cez portál verejnej správy slovensko.sk. Rozloženie agendy na osem okresných úradov v sídle kraja zefektívni výkon štátnej správy a uľahčí komunikáciu občanom a zamestnancom.

Okresné úrady v sídle kraja sú už registrovým úradom pre niektoré mimovládne neziskové organizácie a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čo umožní zosúladenie a uplatnenie princípu miestnej príslregister občuregister občšnosti aj pri agende združovania občanov.

Ministerstvo vnútra zabezpečilo plynulý prechod agendy a dokončí konania začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona


Zdroj: SITA.sk - Registrácia občianskych združení prechádza od septembra na okresné úrady v sídle kraja © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Občianske združenie okresné úrady registrácia
