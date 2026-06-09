|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. júna 2026
Fixovaná desiatka ako nový nástroj rastu. Bol by to silnejší ekonomický impulz, ako bola rovná daň, hovorí Krajniak
Fixovaná desiatka má podľa Milana Krajniaka zabezpečiť Slovensku jedinečnú konkurenčnú výhodu. Ako zvýšiť ekonomický rast Slovenska? Strana
Zdieľať
Ako zvýšiť ekonomický rast Slovenska? Strana Konzervatívci – Kresťanská únia predstavila Fixovanú desiatku. Ako podotkol predseda strany Milan Krajniak, bol by to silnejší ekonomický impulz, ako bola pred 20-timi rokmi rovná daň.
„Fixovaná desiatka je zmluva so štátom, ktorú môže podpísať každý podnikateľ s obratom nižším než 750 miliónov eur. Na základe tejto zmluvy získajú aj domáci podnikatelia rovnakú právnu istotu akú dnes štát garantuje len veľkým zahraničným investorom," vysvetlil Krajniak.
Predvídateľné a stabilné prostredie
Aj keby sa podľa neho daňové zaťaženie či legislatíva po voľbách menili, zmluva so štátom bude platiť a garantovať 10 percentnú daň z príjmov z podnikania a stabilitu regulačného prostredia na celú dekádu.
„Fixovaná desiatka tak prinesie podnikateľským subjektom 'pokoj svätý' – teda predvídateľné a stabilné prostredie, vďaka ktorému bude podnikanie na Slovensku opäť atraktívne pre domáce aj zahraničné podnikateľské subjekty," doplnil Krajniak.
Princíp 10 na 10 za 10
Slovenská republika garantuje podnikateľovi zmluvou Fixovaná desiatka:
- 10 % daň z príjmov z podnikania na 10 rokov
- nezvyšovanie odvodov, regulačnej, ani administratívnej záťaže na 10 rokov
- dodávky lacnej elektrickej energie vyrobenej na Slovensku za cenu oprávnených výrobných nákladov plus maximálne 10 % maržou
Podnikateľ sa podpisom zmluvy Fixovaná desiatka zaväzuje, že:
- bude poctivo platiť 10 % daň zo zisku, a to na Slovensku, aj keď by podnikal vo viacerých štátoch
- svojim zamestnancom rovným dielom vyplatí ako odmenu 10 % z tej časti zisku, ktorú si sám vyplatí ako dividendy alebo podiel na zisku
Vláda si urobila z podnikateľov terč
Fixovaná desiatka by podľa slov Krajniaka dala slovenskej ekonomike rastový impulz a „pokoj svätý“ na 10 rokov. „Žiaden Fico, Šimečka, Matovič ani Krajniak to nebudú vedieť po voľbách zmeniť. Zákony sa môžu meniť, ale zmluva so štátom dáva podnikateľov istotu dohodnutých podmienok na 10 rokov,“ ozrejmil Krajniak.
Podľa strany Konzervatívci – Kresťanská únia štát HDP netvorí, iba míňa. „Musíme sa naučiť milovať podnikateľov, predstavujeme si Slovensko ako úspešnú krajinu a ekonomický rast krajiny tvoria podnikatelia a nie štát." hovorí ekonomický expert Konzervatívcov Karol Zimmer.
Podľa jeho slov si súčasná vláda urobila terč z podnikateľov, rovnako ako z rodín s deťmi. „Slovensko ekonomicky upadá práve preto, lebo Ficov kabinet na tieto dve skupiny neustále útočí a ak chceme,“ zdôraznil Zimmer s tým, že ak chceme opäť ekonomicky rásť, rodiny a podnikatelia nesmú byť terčom, ale vývesným štítom Slovenska.
Poslanec parlamentu a podpredseda Konzervatívcov – KÚ Richard Vašečka dodal, že ak milujeme rodiny, musíme milovať aj podnikateľov. „My Konzervatívci milujeme rodiny a práve preto chceme, aby sa im dobre darilo aj ekonomicky, na to potrebujeme ekonomický rast a ten tvoria podnikatelia,“ hovorí.
Geopolitické krízy a nestabilné ceny energií
Krajniak upozornil, že dnes Európa čelí obrovskej ekonomickej neistote, geopolitickým krízam a nepredvídateľným cenám energií. Fixovaná desiatka preto podľa jeho slov funguje ako ochranný štít. „Garantuje domácim i zahraničným firmám lacnú slovenskú elektrinu a fixné dane, čím vytvára bezpečný prístav pre investície,“ priblížil.
Cieľom Konzervatívcov je podľa Krajniaka zo Slovenska urobiť miesto pokoja, legislatívnej a daňovej stability a ekonomického rastu uprostred nestabilnej a preregulovanej Európy.
„Považujem preto za férové, že ak sa Slovensko zmluvne zaviaže domácim i zahraničným podnikateľom vytvoriť stabilné daňové a legislatívne podmienky na dosahovanie zisku na celých 10 rokov, že sa podnikatelia zaviažu podeliť sa o 10 percent svojho zisku so svojimi zamestnancami,“ povedal Krajniak s tým, že Fixovaná desiatka tak chráni a motivuje obe strany
Ako zdôraznil, nejde o jednostranný benefit pre majiteľov firiem, ale o priamu a transparentnú cestu k vyšším platom. „Ak zarobí firma, automaticky zarobia aj jej ľudia – bez toho, aby im to musel diktovať štát cez vyššie dane a byrokratické príkazy, vytvoríme systém, kde úspech zamestnávateľa znamená okamžitý a spravodlivý úspech pre zamestnanca, to je skutočný základ pre dlhodobú prosperitu Slovenska,“ uzavrel Krajniak.
Zdroj: SITA.sk - Fixovaná desiatka ako nový nástroj rastu. Bol by to silnejší ekonomický impulz, ako bola rovná daň, hovorí Krajniak © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác a Celoslovenské dni poľa