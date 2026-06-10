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10. júna 2026
Koniec ilúzií o veľkých číslach: Prečo miliónové dosahy na Instagrame už áčkové značky absolútne neohúria? – VIDEO
Tagy: Engagement Rate Influencer Komunikácia Marketing Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public relations Reels Rozhovory Slovenský podcast
V najnovšej epizóde podcastu z dielne SITA - PR USER otvárame témy, o ktorých sa na trhu bežne šepká len za zatvorenými dverami. Zabudnite na počet followerov. O úspechu ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - V najnovšej epizóde podcastu z dielne SITA - PR USER otvárame témy, o ktorých sa na trhu bežne šepká len za zatvorenými dverami.
Spolupráca s influencermi už dávno nie je o poslaní balíka produktov človeku s veľkým číslom na profile. Moderný influencer marketing pripomína skôr exaktnú matematiku skombinovanú s prísnym manažmentom reputačných rizík.
V najnovšej epizóde podcastu z dielne SITA - PR USER otvárame témy, o ktorých sa na trhu bežne šepká len za zatvorenými dverami.
„PR agentúra nie je talentový manažment, ktorý exkluzívne tlačí svoje tváre. Keď dostaneme zadanie, hľadáme najvhodnejších tvorcov z celého trhu na základe desiatok tvrdých metrík,“ vysvetľujú Ľubomíra Mardiaková a Simona Mištíková.
Zložiť úspešnú kampaň znamená citlivo namixovať mikro, stredných a veľkých tvorcov podľa prísnych cieľov so zameraním na publikum, pre ktoré je kampaň určená.
V ére krátkych videoformátov (Reels, TikTok) je počet zobrazení (views) druhoradý. Sleduje sa najmä reálny Engagement Rate (miera interakcie) a udržanie pozornosti.
„Dnes prísne meriame čas, ktorý followeri na videu reálne strávia. Ak ho masovo skipujú po troch sekundách, kampaň zlyhala. Za spoluprácu síce zaplatíte, ale ďalší kontrakt je už vo hviezdach,“ zaznieva v podcaste.
Pri preverovaní histórie tvorcov (tzv. vetting) definujeme jasné červené vlajky, cez ktoré u prémiových klientov nejde vlak:
Ak prevádzkujete luxusný hotel či reštauráciu, lokálny barter za pobyt alebo kredit na jedlo dokážete s influencerom vyjednať na priamo a prirodzene. Priame oslovenie funguje skvele aj pri charitatívnych projektoch, kde zakladateľ vyrozpráva svoj príbeh najautentickejšie.
Pri komplexných produktových kampaniach sa však obísť agentúru nevypláca.
„Odmena pre agentúru tvorí len zlomok v pomere k honorárom pre influencerov. Ak kampaň robíte na priamo a nevyjde to, finančná aj energetická strata je obrovská. Agentúra uzatvorí nepriestrelné zmluvy, ošetrí licenčné práva a vyjedná lepšie ceny. Mnohí klienti sa najprv brutálne popálili sami a až potom prišli k nám,“ uzatvárajú Simona Mištíková a Ľubomíra Mardiaková v podcaste z dielne SITA - PR USER.
Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV, TV-sita.sk, divino.sk. ????
Zdroj: SITA.sk - Koniec ilúzií o veľkých číslach: Prečo miliónové dosahy na Instagrame už áčkové značky absolútne neohúria? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
- Zabudnite na počet followerov. O úspechu kampane dnes rozhodujú sekundy sledovania a prísne strážená No-Go zóna.
- Kedy sa firme oplatí riešiť influencera na vlastnú päsť a ktoré chyby vás vyjdú na tisíce eur?
Spolupráca s influencermi už dávno nie je o poslaní balíka produktov človeku s veľkým číslom na profile. Moderný influencer marketing pripomína skôr exaktnú matematiku skombinovanú s prísnym manažmentom reputačných rizík.
V najnovšej epizóde podcastu z dielne SITA - PR USER otvárame témy, o ktorých sa na trhu bežne šepká len za zatvorenými dverami.
„PR agentúra nie je talentový manažment, ktorý exkluzívne tlačí svoje tváre. Keď dostaneme zadanie, hľadáme najvhodnejších tvorcov z celého trhu na základe desiatok tvrdých metrík,“ vysvetľujú Ľubomíra Mardiaková a Simona Mištíková.
Rozhoduje produkt a algoritmus, nie sympatie
Zložiť úspešnú kampaň znamená citlivo namixovať mikro, stredných a veľkých tvorcov podľa prísnych cieľov so zameraním na publikum, pre ktoré je kampaň určená.
V ére krátkych videoformátov (Reels, TikTok) je počet zobrazení (views) druhoradý. Sleduje sa najmä reálny Engagement Rate (miera interakcie) a udržanie pozornosti.
„Dnes prísne meriame čas, ktorý followeri na videu reálne strávia. Ak ho masovo skipujú po troch sekundách, kampaň zlyhala. Za spoluprácu síce zaplatíte, ale ďalší kontrakt je už vo hviezdach,“ zaznieva v podcaste.
Prísna „No-Go“ zóna: Prečo dávajú značky od hviezd ruky preč?
Pri preverovaní histórie tvorcov (tzv. vetting) definujeme jasné červené vlajky, cez ktoré u prémiových klientov nejde vlak:
- Konkurenčný konflikt: Ak influencer uplynulých 3 až 6 mesiacov promoval priamu konkurenciu, okamžite končí. Divák by mu to neuveril.
- Nevhodný tón obsahu: Vulgarizmy, vyhranené politické názory či prehnaná nahota sú pre korporátnych klientov stopkou.
- Tiene minulosti z reality šou: Ak má tvorca za sebou excesy pod vplyvom návykových látok, dvere do prestížnych kampaní zostávajú zatvorené.
Kedy ísť na vlastnú päsť a kedy volať agentúru?
Ak prevádzkujete luxusný hotel či reštauráciu, lokálny barter za pobyt alebo kredit na jedlo dokážete s influencerom vyjednať na priamo a prirodzene. Priame oslovenie funguje skvele aj pri charitatívnych projektoch, kde zakladateľ vyrozpráva svoj príbeh najautentickejšie.
Pri komplexných produktových kampaniach sa však obísť agentúru nevypláca.
„Odmena pre agentúru tvorí len zlomok v pomere k honorárom pre influencerov. Ak kampaň robíte na priamo a nevyjde to, finančná aj energetická strata je obrovská. Agentúra uzatvorí nepriestrelné zmluvy, ošetrí licenčné práva a vyjedná lepšie ceny. Mnohí klienti sa najprv brutálne popálili sami a až potom prišli k nám,“ uzatvárajú Simona Mištíková a Ľubomíra Mardiaková v podcaste z dielne SITA - PR USER.
Kde si môžete pozrieť a vypočuť novú epizódu?
Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV, TV-sita.sk, divino.sk. ????
Podcast: Podcast Pr User
Zdroj: SITA.sk - Koniec ilúzií o veľkých číslach: Prečo miliónové dosahy na Instagrame už áčkové značky absolútne neohúria? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Engagement Rate Influencer Komunikácia Marketing Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public relations Reels Rozhovory Slovenský podcast
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