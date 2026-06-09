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09. júna 2026

Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác a Celoslovenské dni poľa


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác, Celoslovenské dni poľa a ocenenie víťazov záchranárskej súťaže a pietny akt premiéra SR v Dunkerque. [photo id="2431609" ...



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6a26bd8721f79762855674 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác, Celoslovenské dni poľa a ocenenie víťazov záchranárskej súťaže a pietny akt premiéra SR v Dunkerque.


[photo id="2431609" /]

Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác, Celoslovenské dni poľa a ocenenie víťazov záchranárskej súťaže a pietny akt premiéra SR v Dunkerque.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác a Celoslovenské dni poľa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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