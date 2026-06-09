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09. júna 2026
Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác a Celoslovenské dni poľa
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác, Celoslovenské dni poľa a ocenenie víťazov záchranárskej súťaže a pietny akt premiéra SR v Dunkerque. [photo id="2431609" ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác, Celoslovenské dni poľa a ocenenie víťazov záchranárskej súťaže a pietny akt premiéra SR v Dunkerque.
[photo id="2431609" /]
Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác, Celoslovenské dni poľa a ocenenie víťazov záchranárskej súťaže a pietny akt premiéra SR v Dunkerque.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác a Celoslovenské dni poľa © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2431609" /]
Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác, Celoslovenské dni poľa a ocenenie víťazov záchranárskej súťaže a pietny akt premiéra SR v Dunkerque.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-9-jun-2026/">Top foto dňa (9. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (9. jún 2026): Willkov park, nočný vlak ZSSK, Karáčoniho palác a Celoslovenské dni poľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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